Criticità al reparto di pediatria dell’ospedale di Soverato, insorgono i medici

I pediatri di libera scelta del distretto sanitario di base numero 3 di Soverato denunciano la gravissima situazione che si e’ venuta a creare nel reparto di pediatria dell’ospedale di Soverato.

Da circa 6 mesi, a causa della carenza di personale sanitario medico ed infermieristico, l’attività del reparto e’ stata limitata allo svolgimento delle sole attivita’ ambulatoriali diurne, togliendo la possibilita’ di effettuare osservazioni brevi in regime di obi, come se non fosse bastato aver privato in precedenza il reparto e il territorio dei ricoveri in regime ordinario.

In conseguenza di cio’ i bambini, anche per patologie banali devono essere ricoverati presso gli ospedali di Catanzaro, Lamezia o Cosenza, con notevoli problemi per le famiglie.

Il disagio, gia’ vissuto nella stagione estiva, e’ destinato ad accentuarsi in questo periodo di riapertura delle scuole e di emergenza covid .

E’ vergognoso che in poco tempo si sia ‘riusciti a smantellare il reparto di pediatria di Soverato, che per lunghi anni e’ stato un fiore all’ occhiello della sanita’ calabrese e ha rappresentato un esempio e un modello da seguire.

A questo reparto da sempre affluiscono bambini di tutto il versante ionico fino al reggino e dall’entroterra fino alle Serre.

I pediatri di famiglia del comprensorio di soverato -chiaravalle chiedono pertanto che sia al piu’ presto ripristinata, a pieno regime, l’attività del reparto e declinano ogni responsabilita’ derivante dalla mancanza di una adeguata assistenza ospedaliera in loco.