Croce Rossa Italiana – Comitato di Catanzaro: Inaugurato il nuovo Posto Medico Avanzato donato dalla BCC – Banca Centro Calabria

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, 6 dicembre 2025, presso il PM Hotel Catanzaro in località Germaneto, l’Assemblea dei Soci della Croce Rossa Italiana – Comitato di Catanzaro. L’appuntamento è stato l’occasione per un importante momento istituzionale: l’inaugurazione del nuovo Posto Medico Avanzato (PMA) di Primo Livello.

L’acquisto da parte del Comitato CRI del PMA è stato reso possibile grazie al generoso totale finanziamento della BCC- Banca Centro Calabria, un’operazione fortemente voluta dal suo Presidente, il Dott. Giuseppe Spagnuolo, presente all’evento.

La Presidente della CRI Catanzaro, Alessandra Sorrento e tutto il suo Consiglio Direttivo hanno espresso profonda gratitudine al Presidente Spagnuolo per aver contribuito in maniera determinante a dotare il Comitato di Catanzaro di questo struttura essenziale. Il nuovo PMA, infatti, rappresenta un potenziamento fondamentale per la capacità di risposta e l’assetto sanitario del Comitato per il pronto impiego in occasione di grandi eventi o emergenze sul territorio catanzarese.

L’operatività di questa nuova attrezzatura sarà testata nell’immediatezza, in occasione della prossima esercitazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che interesserà la città di Catanzaro nei prossimi giorni, dove la Croce Rossa Italiana – Comitato di Catanzaro sarà parte attiva nella gestione e superamento delle criticità sanitarie associate all’evento esercitativo, un’assistenza tempestiva ed efficiente.

All’Assemblea hanno partecipato attivamente i soci del Comitato e la cerimonia di inaugurazione ha visto una significativa presenza istituzionale, a testimonianza della collaborazione e sinergia esistente sul territorio. Erano presenti il Viceprefetto Vicario di Catanzaro Dott. Vito Turco, il Viceprefetto aggiunto Dott. Alessandro Mellace, il Comandante Provinciale Carabinieri Catanzaro Col. Giovanni Pellegrino, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato T.V. Paolo Amato, il Dirigente Responsabile SEU Sala Operativa 118 SUD Dott. Francesco Andreacchi, il primo cittadino di Botricello Dott. Simone Puccio, oltre che Responsabili Istituzionali del Dipartimento Protezione Civile Regione Calabria, dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e tanti altri rappresentanti di Enti ed Associazioni del territorio.

L’evento ha sottolineato ancora una volta il valore del volontariato, la centralità della Croce Rossa Italiana e l’importanza delle sinergie tra istituzioni, enti e associazioni per la sicurezza e il benessere della comunità.