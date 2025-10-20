Crolla il muro di un edificio: Tre bambini feriti, uno in gravi condizioni

Una tranquilla domenica pomeriggio di giochi si è trasformata in un incubo nel quartiere “Fiume” di Gioia Tauro, dove tre fratelli – due gemellini di 8 anni e il loro fratello maggiore di 13 – sono rimasti feriti a seguito del crollo improvviso di un muro di contenimento. L’episodio, che ha sfiorato la tragedia, ha gettato nello sgomento l’intera comunità.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, i tre bambini stavano giocando spensieratamente in un cortile adiacente alla loro abitazione quando, per cause ancora da accertare, la struttura muraria ha ceduto di colpo, travolgendoli.

Immediati i soccorsi. Sul luogo del disastro sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro per avviare i primi rilievi e mettere in sicurezza l’area.

Il più piccolo trasferito a Messina in Elisoccorso

​Il bilancio più grave riguarda uno dei due gemellini di 8 anni. Il piccolo ha riportato ferite serie, tra cui fratture multiple e un grave trauma cranico.

Le sue condizioni hanno reso necessario un immediato intervento: soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale di Messina. Qui è stato subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Le ultime informazioni indicano che le sue condizioni rimangono gravi, ma fortunatamente stabili, dando un flebile segnale di speranza.

​Gli altri due fratelli, il gemellino e il tredicenne, hanno riportato ferite meno preoccupanti. Sono stati prontamente assistiti e trasportati all’ospedale spoke di Polistena per gli accertamenti e le cure del caso.

​Le indagini sono ora nelle mani dei Carabinieri, che dovranno stabilire la dinamica esatta dell’accaduto e, soprattutto, verificare eventuali responsabilità o difetti di manutenzione che possano aver causato il cedimento della struttura. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia, in attesa di buone notizie dall’ospedale di Messina.