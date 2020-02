Crolla su un fianco una palazzina a Roccella Jonica

Intorno alle 21 di sabato scorso una palazzina è parzialmente crollata su un fianco. È accaduto in via Città a Roccella Jonica, sulla strada che porta al Castello Carafa. Subito dopo il crollo sul posto sono arrivati gli uomini dei Vigili del Fuoco, carabinieri, polizia e tecnici del comune anche per verificare l’eventuale interessamento di altre abitazioni vicine.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito, visto che proprio quella palazzina era stata sgomberata tre settimane fa con apposita ordinanza del capo dell’ufficio tecnico del comune di Roccella.

Da tempo, infatti, c’erano stati segnali di cedimento sull’edificio anche perchè il costone che costeggia il castello, interessato anche da vari incendi nel corso degli ultimi anni, nel tempo avrebbe dato segnali di continui smottamenti.