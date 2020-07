Crolla un controsoffitto, un ferito trasportato in eliambulanza all’ospedale di Catanzaro

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi 31 luglio a Maierato in corso Garibaldi per il crollo di un controsoffitto. Dopo avere ricevuta la richiesta di soccorso, dalla sede centrale sono state inviate due squadre e un’autoscala per potere fronteggiare al meglio l’intervento di cui non era ben delineata l’entità. Sul posto si recava anche il funzionario di servizio per il coordinamento dell’intervento.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno constatato il crollo di un controsoffitto, costruito in rete e malta cementizia, che ha coinvolto l’occupante l’appartamento. Lo stesso, soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Pugliese di Catanzaro.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’appartamento coinvolto ed hanno effettuato delle verifiche anche agli edifici vicini costruiti con la stessa tipologia di controsoffitto rilevando la necessità di sgomberare, a titolo precauzionale, altri due appartamenti.