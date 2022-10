Crolla uno dei semafori di Squillace

Il forte vento che ha spirato nella giornata di ieri ha causato probabilmente il crollo di uno dei quattro semafori che regolano il quadrivio di Squillace Lido. Sembra che le forti folate abbiano provocato la rottura del palo di sostegno del semaforo.

Il fatto si è verificato stamattina. Per fortuna in quel momento non transitava alcun veicolo e non passava nessun pedone. Subito è scattata la segnalazione alla polizia locale di Squillace, i cui agenti hanno messo in sicurezza l’area.

Il semaforo di Squillace Lido è di proprietà comunale, ma è stato affidato alla gestione di una ditta esterna, che dovrà intervenire in questi giorni per il ripristino del sistema semaforico.

Intanto, l’impianto semaforico risulta spento, per cui devono essere osservate le regole della precedenza, ed è stato sospeso il servizio di rilevazione automatica delle infrazioni, in attesa della riparazione.

Carmela Commodaro – S1TV