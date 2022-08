Cropani Marina – Incendio lido Blau, rinviata “Piccantissima sera”

Riunito d’urgenza il direttivo della Pro Loco di Cropani che ha deciso di rinviare, a data da destinarsi, la “Piccantissima sera” che era stata fissata per oggi venerdì 12 Agosto, con inizio alle ore 20.30, a Cropani Marina. Lo comunica il presidente della Pro Loco Angelino Grano.

L’evento, come aveva annunciato lo stesso presidente dell’associazione Pro Loco, Angelino Grano, è giunto alla 14″ edizione. Era prevista l’esibizione della cover band dei Nomadi “Per un pugno di sabbia”, capitanata dal cantautore Michele Ligarò. Prima del concerto, doveva tenersi un importante momento moderato da Luigi Stanizzi: una Targa alla memoria di Antonello Stanizzi, giornalista, big nazionale della pubblicità nazionale, primo presidente della Proloco. Il cantautore Michele Stanizzi, che solitamente “per ragioni di stile” evita le kermesse, eccezionalmente per l’occasione avrebbe dovuto cantare un suo brano inedito su Antonello Stanizzi. Rinviata infine anche la presentazione al pubblico del libro “Antonello Stanizzi a più voci”, scritto da amici e famigliari (a cura di Francesca Stanizzi e Lugi) che fotografa letterariamente un’epoca della nostra storia mai raccontata, dagli Anni ’50 ai giorni nostri.

Intanto, di registra una gara di solidarietà nei confronti dei proprietari del lido Blau. Con l’aiuto di decine di persone è già iniziata la ricostruzione del lido balneare danneggiato dalle fiamme, preziosa la collaborazione di tutte le associazioni locali che hanno condannato – insieme a cittadini e turisti – il vile attentato intimidatorio.

Il sindaco Raffaele Mercurio segue passo passo le operazioni, anche per l’immediato allestimento di un palcoscenico sulla spiaggia, accanto al Blau, per il concerto “vascorockshow tribute band, special guest: Il lupo maremmano Alberto Rocchetti. Opening: Simone Gualtieri, con inizio alle ore 21,30 di stasera. Il concerto era programmato appunto per stasera al Blau Beach di Cropani Marina. Si terrà lo stesso, le fiamme non lo hanno fermato e ci sarà una grande partecipazione di pubblico.