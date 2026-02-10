Crucoli presente alla Fiera Internazionale del Turismo di Milano dal 10 al 12 Febbraio 2026

Nell’occasione sarà lanciata la campagna promozionale “PortAmiaCrucoli”

Crucoli sarà presente alla BIT (Fiera Internazionale del Turismo 2026) per presentare il suo territorio e le nuove azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale per promuovere e incentivare la fruizione turistica ed invitare a scoprire le bellezze e le iniziative storiche dei nostri luoghi ma anche le nuove attrazioni.

Grazie all’ospitalità della Regione Calabria il Comune di Crucoli avrà uno spazio personalizzato all’interno del grande stand dedicato alla “Calabria Straordinaria” e al nuovo racconto collaborativo della nostra terra (pad.11 K01).

La BIT non è solo una fiera di settore, è una vera e propria bussola che indica dove sta andando il mondo del viaggio e del turismo, è il luogo in cui si capisce cosa cercheranno i viaggiatori nel futuro e rappresenta una fondamentale vetrina per il “Made in Italy” con visitatori e buyer provenienti da tutti i continenti. Partecipare proprio nel 2026 risulta una scelta ancora più strategica vista la presenza delle Olimpiadi Invernali che consacrano Milano come il centro del mondo.

Il Comune di Crucoli presenterà alla BIT il suo nuovo piano di comunicazione che accompagnerà per tutto il 2026 la sua attività promozionale.

Si parte da un “claim” semplice e veloce: “PORTAMIaCRUCOLI”. Il titolo rappresenta una scelta di marketing orecchiabile ma anche una mossa strategica che gioca su diversi livelli comunicativi. Un “imperativo dolce” che suggerisce un’esperienza e un desiderio da esaudire, un “sogno” di chi chiede di essere condotto in un luogo speciale. Un claim moderno che porta alla mente i “comandi” comuni di un qualsiasi navigatore digitale ma anche l’invito all’azione degli attuali social. Facile da ricordare, ritmato, internazionale.

Allo stand di Crucoli questa nuovo mood verrà abbinato a dei simboli “turistici” semplici e facili da identificare. Eventi, Enogastronomia e attività da svolgere sul territorio. Per consentire a chiunque di entrare a contatto con l’offerta turistica più ampia del nostro piccolo Comune.

Le brochures, i volantini ma anche il contatto diretto di chi rappresenterà il territorio dovranno “incentivare” la mobilità verso Crucoli, in un viaggio che parte dalla costa per “farsi portare” su verso le stradine del centro storico e il castello, incentivando la visita a tutto il territorio comunale e non solo al mare.

E allora la comunicazione sarà incentrata su uno storytelling semplice e adatto a diversi target: “portamiaCrucoli per visitare il centro storico”, “portamiaCrucoli alla 54° Sagra della Sardella”, “portamiaCrucoli per la 15° edizione del Gran Premio Manente al Santuario di Maria S.S. di Manipuglia”, “portamiaCrucoli per visitare il castello e il borgo grazie alla nuova Realtà Virtuale”, “portamiaCrucoli al mare e la sera al nuovo Osservatorio Astronomico”.

Il logo stesso richiama il mare, le colline, la sardella e tutti gli elementi della nostra agricoltura. Shopper, magliette e gadget con questo “invito” trasformeranno il turista ma anche gli operatori in un “ambasciatore” del brand stesso.

A questa visione verrà abbinata una promozione online e informativa coinvolgendo diversi mezzi di comunicazione. Verrà inoltre lanciato il nuovo portale turistico www.portamiacrucoli.it dove, inizialmente con una versione provvisoria, si potranno trovare le informazioni sintetiche sulle principali attività e attrazioni del territorio e successivamente ampliato con tutte le info turistiche riguardanti il Comune di Crucoli.

Questa attività di comunicazione è resa possibile grazie al progetto locale di rigenerazione culturale, turistica e sociale denominato “Viaggiare nel borgo 2.0” e presentato dal Comune di Crucoli Assessorato Programmazione Fondi Europei presieduto dall’Ing. Gianfranco Gagliardi e finanziato dal Ministero della Cultura e dalla Comunità Europea nell’ambito del programma “Next Generation UE”.

In fiera saranno presenti per l’Amministrazione Comunale l’assessore Salvatore Turco e il consigliere Luigi Aiello.