Crucoli, una giornata con il tg5 che ha acceso il racconto di un borgo

È stata una giornata luminosa, intensa, quella vissuta a Crucoli insieme a Gioacchino Bonsignore, volto nazional popolare del Tg5, arrivato nel borgo per raccontarne l’anima più autentica. Il paese si è lasciato attraversare, osservare, filmare, trasformandosi per qualche ora in un set vivo, pulsante, dove tradizione e modernità hanno camminato fianco a fianco.

La sardella, regina indiscussa del territorio e del paese, è stata celebrata e interpretata in ricette che hanno conquistato tutti grazie alla maestria delle Associazioni del territorio, mentre i prodotti esposti — vini Gaglioppo, manufatti artigianali, ceste intrecciate con pazienza antica — hanno restituito l’immagine di una comunità che custodisce e rinnova il proprio patrimonio.

A dare colore alle riprese, ragazze vestite con l’abito tipico della pacchiana, figure che sembravano uscite da un tempo lontano e che invece continuano a raccontare il presente. Bonsignore ha registrato una puntata speciale del TG5, destinata a breve alla messa in onda su Mediaset, trasformando il municipio in una vera e propria redazione mobile.

Tecnici, operatori, montaggi in tempo reale: un piccolo miracolo televisivo che ha affascinato cittadini e visitatori, mostrando quanto un borgo possa diventare protagonista quando trova il modo giusto per raccontarsi. Nel pomeriggio, il clima si è fatto più raccolto.

Una conversazione informale con il giornalista della Gazzetta del Sud Francesco Mannarino, insieme al Sindaco Librandi e all’Assessore Gagliardi, ha aperto uno spazio di riflessione sulle potenzialità della sardella, sul valore del racconto, sul turismo, sulle attività produttive e sulla bellezza del paesaggio. È emersa una visione chiara: Crucoli non vuole limitarsi a custodire la propria identità, ma desidera trasformarla in narrazione, in strategia, in futuro.

Case ad 1euro per animare il bel centro storico? Perché no. Questa, una delle proposte emerse. Soprattutto in vista della stagione estiva con gli amanti del mare che, a distanza di pochi km, potrebbero salire nel borgo e sorseggiare, con l’apertura di nuove attività, un calice dell’apprezzato vino doc del territorio. Inoltre Gioacchino ha invitato i ragazzi e le associazioni a raccontare sempre di più il proprio borgo e renderlo protagonista e “instagrammabile” per veicolarlo in questo mondo “social”.

La giornata si è chiusa con la consegna del premio “portami a Crucoli” e con l’invito da parte del giornalista alla 54° Sagra della Sardella del 9 e 10 Agosto tra foto, sorrisi e assaggi, in un’atmosfera di festa semplice e sincera. Un borgo intero si è riconosciuto nel proprio racconto, consapevole che la sua forza sta proprio lì: nella capacità di emozionare chi arriva e di sorprendere chi resta.

Il progetto “viaggiare nel borgo 2.0” finanziato con fondi PNNR continua e si appresta a chiudere con grandi attività e iniziative fino ad Agosto.