Cucciolo di cane cade in un pozzo, salvato da vigili del fuoco e ciclisti

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta ieri pomeriggio per il recupero di un cucciolo di cane caduto in un pozzo sito in un terreno in prossimità dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme.

La segnalazione pervenuta in Sala Operativa da alcuni ciclisti che, transitando nella zona, hanno sentito il guarire del cucciolo.

Intervento dei vigili del fuoco è valso, con ausilio della *scala italiana* in dotazione, a scendere all’interno del pozzo per raggiungere il malcapitato animale. Lo stesso veniva recuperato e portato in zona sicura.

Ad assistere alle operazioni di soccorso gli stessi ciclisti. Il cucciolo, in buono stato di salute, veniva affidato al legittimo proprietario residente a poca distanza dal luogo dell’intervento.