Cucciolo di cane infila la testa all’interno di un paralume, soccorso dai VdF

Questa notte una giovane coppia si è presentata presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Lamezia Terme per una richiesta di soccorso ad un cucciolo di cane.

La curiosità ha portato questo cucciolo ad infilare la testa all’interno di un paralume di forma sferica rimanendo incastrato.

Vani i tentativi dei proprietari che non sapendo più cosa fare e vedendo il loro piccolo amico sofferente, hanno pensato bene di rivolgersi ai vigili del fuoco.

Quest’ultimi, tranquillizzato il cagnolino, utilizzando delle piccole cesoie hanno provveduto a tagliare il paralume facendo ben attenzione a non urtare il cane che, non ha riportato conseguenze. Dimostrazione di gratitudine da parte dei proprietari per l’ottimo lavoro svolto.