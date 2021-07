Cucciolo di delfino spiaggiato a Squillace

Non ce l’ha fatta a salvarsi il cucciolo di delfino spiaggiato stamattina a Squillace Lido. Il piccolo mammifero, della specie stenella, è stato avvistato da un turista lombardo che stava facendo una passeggiata nella zona di spiaggia libera verso nord.

Dopo averlo portato in acqua, ha chiamato la guardia costiera che ha fatto intervenire sul posto le operatrici del centro di recupero Mare Calabria di Montepaone, una biologa marina e una veterinaria, che hanno prestato le prime cure al piccolo delfino. Il cucciolo, nonostante tutti gli sforzi per salvargli la vita, dopo qualche ora è morto.

Purtroppo era in gravi condizioni per via delle continue crisi respiratorie. Le cause del decesso saranno stabilite dall’istituto zooprofilattico cui è stata affidata la carcassa.

Carmela Commodaro – S1TV