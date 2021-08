Cucina italiana per un appuntamento perfetto

Mostrare le proprie doti culinarie a un nuovo partner fa sempre un certo effetto, tanto più se si opta per cibi freschi e genuini ma dal sottile potere afrodisiaco: di questi la cucina italiana è piena! Avventuriamoci dunque in un breve viaggio tra cibo e sensualità.

Il cibo italiano è sensuale e romantico

Se il cibo francese è nella tradizione (e nello stereotipo, forse) il più romantico e raffinato, occorre ridare alla cucina italiana il posto che merita in fatto di potenzialità romantica e soprattutto sensuale. Perché? Perché molti degli ingredienti che la compongono sono cosiddetti afrodisiaci: elementi che per la tradizione più antica, dai romani in poi, servivano ad aumentare la virilità maschile e a propiziarsi i doni di Venere. La scienza moderna ha confermato le virtù eccitatorie di molti ingredienti che fanno parte della nostra tradizione culinaria. Ecco perché possiamo ben dire che la cucina italiana è sexy, in tutto e per tutto

Cucinare insieme è il modo migliore per sentirsi più vicini

Quando si vuole conoscere un nuovo partner online, rintracciare delle passioni comuni è il primo passo per stabilire una connessione mentale. Ecco perché i migliori siti di incontri danno molto spazio alle passioni individuali e permettono di scegliere il partner ideale basandosi su un efficace strumento di ricerca volto a scandagliare la presenza di possibili “anime gemelle” da conoscere. Sui portali di dating più avanzati sono presenti sia un algoritmo, che funziona in modo automatico accomunando le principali caratteristiche dei profili, sia alcuni strumenti di ricerca libera che permettono di cercare “la persona giusta” in base alle proprie caratteristiche preferite. La differenza la fanno non solo il fisico che più si ama ma anche e soprattutto le abitudini, i valori e le passioni che si vuol condividere con il futuro partner; per molte persone la cucina è un vero e proprio hobby creativo, tant’è che sui siti di incontri molti scelgono di esternare il proprio amore per il cibo tra le passioni principali per descrivere se stessi.

Il dating online aiuta a creare coppie proprio a partire da questa “comunanza di hobby e di piaceri”. Anche perché avere già una base comune di interessi di cui parlare aiuta non poco il flirting, che sia online o che sia offline.

La cucina, va proprio detto, è la cornice ideale per veder nascere un amore: non solo per le potenzialità libidinose dei piatti che esploreremo tra poco, ma anche perché l’atto stesso di preparare il cibo insieme è un’attività manuale rilassante e divertente che allenta l’imbarazzo e fa sentire subito più soddisfatti e più uniti. Quindi, già un po’ più innamorati.

Piatti che accendono la passione

Ecco di seguito alcuni piatti della cucina italiana che contengono un alto numero di ingredienti “afrodisiaci” o che si prestano ad aggiunte più “piccanti” alla ricetta originale.

– Lasagna alla bolognese

Questo golosissimo piatto della tradizione contiene – oltre a una combinazione di sapori da far venire l’acquolina in bocca- anche un certo numero di cibi considerati afrodisiaci per tradizione.

Iniziamo naturalmente con il pomodoro, ricco di licopene, una sostanza in grado di alzare il livello di testosterone e con esso la libido. Se volete osare un po’ di più potete aggiungere al sugo quel pizzichino di peperoncino (il più noto tra gli eccitanti naturali). Oppure, se volete copiare fino in fondo le nonne emiliane, avrete l’occasione di aggiungere un altro ingrediente afrodisiaco mascherato, segreto, al sugo della vostra lasagna: per togliere l’acidità dal pomodoro potete aggiungere un dadino di cioccolato fondente 70% (la misura corretta sarebbe 150 gr di cioccolato ogni 5 litri di sugo). Il sapore del cioccolato sparirà ma l’ingrediente segreto afrodisiaco resterà e donerà i migliori auspici alla vostra lasagna.

– Insalata di mare

Tra i cibi afrodisiaci un posto d’onore è occupato dalle ostriche, la cui forma è stata associata fin dai tempi antichi ai genitali femminili. Ma non avrete per forza bisogno delle ostriche per preparare una deliziosa e fresca insalata di mare per la vostra romantica cena a due.

Tutto il pesce, infatti, ricco com’è degli stimolanti e salutari Omega-3, è considerato un cibo afrodisiaco in piena tradizione italiana.

– Panna cotta con fragole e gelato

L’afrodisiaco più famoso del mondo, prima ancora che il peperoncino e il cioccolato, gli togliessero il primato, erano le fragole. La fragola era sacra alla dea Venere ed è sempre stato considerato un frutto propiziatore per l’amore. Perché non inserire questo cibo in una ricetta estiva e fresca come la panna cotta, condita con sciroppo di fragole, frutta fresca e una pallina di gelato? Non solo si tratta di un piatto semplice e leggero, ma decisamente romantico.

In conclusione, la cucina italiana più semplice cela dei risvolti romantici non indifferenti. Ah! Non dimenticate di abbinare ogni portata con un vino ad hoc. E buon appetito!