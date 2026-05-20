Cultura della Regione Calabria: prima o poi qualcuno mi deve rispondere

Non approfittate per parlare dei fatti vostri. Io qui non tocco argomenti come sanità o strade, ma solo la cultura; e sulla cultura e basta dovete replicare, se vi pare. Che la Regione non funzioni, io lo dico dal 1970, e sotto tutti i partiti di sinistra, centrosinistra e centro[destra]. Ma io qui parlo solo di cultura.

Il 26 aprile, Occhiuto ha nominato una Cabina di regia. Io ho subito scritto che a questa, come a tutti gli organismi di nuova nomina, spettavano cento giorni di attesa; ebbene, ne sono passati venticinque, cioè un quarto di cento, e la Cabina non ha dato il benché minimo segno di vita. Che io sappia, gli illustri componenti della Cabina non si sono incontrati manco per una pizza con birra.

Per esempio, se dovevano programmare qualcosa di culturale per l’estate 2026, siamo già tardissimo. Figuratevi se programmano, per esempio, la partecipazione all’anno europeo dei Normanni 2027, cioè fra sei mesi!

I Normanni, chi erano costoro?

Risponderà qualcuno? Ma no, in Calabria non si usa, “para bruttu”.

Non risponde Occhiuto, che ha nominato la Cabina. Gli manderò, per pec, questo articolo; ma deve avere dei segretari ignoranti come capre, e infedeli allo stipendio, perché non gli fanno vedere la posta. Io li licenzierei pedibus in retro versis. Scusate, è latino.

Non risponde l’assessore alla Cultura… anche perché non esiste, ed è sempre Occhiuto.

Non risponde la Commissione consiliare apposita, il cui vicepresidente è Alecci. Il presidente, non me lo ricordo, ma tanto fa quanto il vice: niente.

Non rispondono i partiti di maggioranza e minoranza, anche perché sono generali senza eserciti e senza manco un iscritto vero con tessera pagata.

Insomma, hanno tutti, a proposito della cultura, una lunghissima CODA DI PAGLIA.

Cabina di regia, dove sei?

Ulderico Nisticò