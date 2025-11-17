Da Catanzaro a Milano: la storia di Flavia Scerbo Iose, la giovane imprenditrice che ha trasformato la cultura in innovazione umana e digitale

Zero Contenuti cresce nel panorama nazionale e porta al Sud il suo modello di marketing umanistico, capace di unire visione, contenuto e impatto.

Le origini: un’idea nata dal Sud e cresciuta nel Nord

Flavia Scerbo Iose, originaria di Catanzaro, ha frequentato il Liceo Scientifico Siciliani prima di trasferirsi a Milano per studiare Storia, specializzandosi poi in Storia Moderna. Durante gli anni universitari, lavorando per diverse realtà digital e di comunicazione, ha compreso quanto nel mercato italiano manchi un ponte tra la profondità culturale e la narrazione contemporanea. Da quella intuizione è nata Zero Contenuti, un’agenzia fondata per valorizzare ciò che spesso il marketing trascura: il pensiero, il linguaggio e le storie. “Ho capito che la cultura non ha bisogno di essere semplificata, ma raccontata meglio. E che dietro ogni brand, ogni azienda, ogni istituzione ci sono persone, non numeri”, racconta Flavia.

Un approccio che parla a tutti i settori

Zero Contenuti nasce con una chiara verticalità nel mondo culturale – musei, artisti, istituzioni, docenti universitari – ma il suo modello, l’Human Content Marketing, si è rivelato applicabile a ogni settore che voglia comunicare con autenticità. L’agenzia lavora infatti anche con realtà dei mondi finance, tech, digital, real estate e agri-food, portando in ciascuno di questi contesti un approccio capace di dare nuovo senso e profondità al marketing. Il metodo parte dalle persone e dai valori per costruire strategie di comunicazione misurabili, ma mai impersonali. È un marketing che non vende, racconta; che non impone, ascolta; che costruisce relazioni reali.

Riconoscimenti e risultati

In soli tre anni, Zero Contenuti ha consolidato la sua reputazione a livello nazionale, guadagnandosi l’attenzione di alcune delle principali testate italiane. Forbes Italia ha recentemente citato Flavia Scerbo Iose come una delle figure emergenti del nuovo umanesimo digitale, evidenziando come la sua visione riesca a unire etica, cultura e innovazione. Il Sole 24 Ore l’ha intervistata per approfondire il ruolo dei contenuti umani nella costruzione della reputazione di brand e istituzioni. Donna Moderna ha raccontato il modello imprenditoriale di Zero Contenuti come esempio di come una formazione umanistica possa trasformarsi in impresa, mentre il Corriere Nazionale ha definito l’agenzia “la realtà che racconta i beni culturali in modo contemporaneo.”

Parallelamente, sono arrivati i risultati concreti: collaborazioni con importanti esponenti del mondo artistico e accademico, la gestione della comunicazione per la Firenze Card del Comune di Firenze, la partecipazione a progetti per reti televisive e format nazionali come Donnavventura (prossimamente in onda su Sky), fino al supporto strategico per startup tecnologiche e aziende dei settori finance e agri-food. Un percorso che dimostra come un approccio umano possa generare valore tangibile, anche in contesti ad alto contenuto tecnologico.

Il ritorno al Sud: innovare partendo dalle radici

Dopo anni di crescita e riconoscimenti nel Nord Italia, Zero Contenuti guarda ora verso Sud. Non come un ritorno nostalgico, ma come una scelta consapevole: riportare nella propria terra un modello di impresa capace di unire competenza, etica e innovazione, creando nuove opportunità di comunicazione e sviluppo per le realtà culturali e imprenditoriali meridionali. Un percorso che Flavia sta costruendo insieme a una rete di professionisti del territorio, tra cui l’ingegnere Francesco Chiodo, fidato amico d’infanzia e oggi al suo fianco in questo nuovo capitolo.

“Portare il nostro approccio al Sud significa credere che i talenti non devono fuggire, ma tornare a generare valore. Il nostro Paese cresce davvero solo quando le idee tornano a casa, trasformandosi in opportunità per chi verrà dopo di noi.”