Da Davoli alla conquista di Rai 1: Mariana Lancellotti incanta l’Italia in “Seduci e Scappa”

C’è un orgoglio tutto calabrese che brilla sotto i riflettori della prima serata di Rai 1. È quello di Mariana Lancellotti, l’attrice originaria di Davoli che ieri sera, 2 gennaio, ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori come protagonista assoluta del film Seduci e Scappa.

​Una prova attoriale intensa e sfaccettata, che ha trasformato la cittadina della costa ionica catanzarese nel tifo da stadio per la sua “figlia” più promettente.

​Una storia di resilienza tra le montagne e il mare

​Il film è un viaggio emozionale che esplora il dualismo tra la fuga e il ritorno. Mariana interpreta Alice, una donna che ha fatto della sopravvivenza la sua ragione di vita. In fuga da un passato minaccioso – un uomo che l’ha abbandonata e che ora reclama ciò che non gli appartiene – Alice cerca rifugio in una Calabria autentica e selvaggia, tra i vicoli di Fiumefreddo Bruzio.

​Accompagnata dalla figlia Diana, Alice trova protezione nello zio Calogero, un ex attore teatrale (interpretato con burbera maestria) che diventa il perno di una rinascita.

​La vendetta e l’imprevisto

​La trama si snoda attraverso un piano tanto disperato quanto audace: truffare uomini superficiali come atto di rivalsa contro chi l’ha ferita. Ma la “corazza” di Alice, costruita con anni di diffidenza, si sgretola davanti all’incontro con Leonardo, interpretato da Francesco Arca.

​”Quello di Alice è un percorso di guarigione,” dicono i primi commenti della critica. “Dalla necessità di sparire al coraggio di lasciarsi finalmente vedere.”

​Il legame con il territorio

​Per Mariana Lancellotti, questa interpretazione rappresenta non solo un traguardo professionale, ma anche un ritorno alle radici. La scelta di ambientare parte della pellicola in Calabria valorizza un territorio che, proprio come la protagonista, nasconde dietro un’apparente durezza una bellezza mozzafiato e un’accoglienza inaspettata.

​Il successo di ieri sera conferma la Lancellotti come uno dei volti nuovi più interessanti del panorama cinematografico italiano, capace di portare sul piccolo schermo una femminilità fiera, complessa e profondamente umana.