Da domani cade l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto

Un’unica zona bianca dove si potrà stare all’aperto senza mascherina: da domani ( lunedì 28 giugno) l’Italia allenta le restrizioni in particolare sul dispositivo che è diventato uno dei simboli della pandemia.

Anche se le mascherine dovranno essere sempre a portata di mano: secondo le indicazioni del Cts sollecitate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, si dovrà continuare a indossarle al chiuso e all’esterno in situazioni in cui è non è possibile mantenere la distanza di sicurezza.

La prudenza è dettata dai timori suscitati dalla cosiddetta variante Delta, dalle notizie che giungono dall’estero, dagli intoppi che ancora accompagnano la campagna vaccinale.

La possibilità di stare all’aperto senza protezione di naso e bocca vale sempre e soltanto per le regioni in fascia bianca. Sulla base delle curve, gli esperti prevedono che la situazione epidemiologica non subirà peggioramenti, ma l’allarme per la variante Delta ha fatto propendere per una scelta prudente. Gli scienziati del Cts hanno infatti stabilito che si potrà stare senza mascherina all’aperto solo nella zone bianche di minimo rischio.

Anche in zona bianca, comunque, quando si esce è sempre opportuni sempre avere con sé la mascherina. È obbligatorio indossarla anche all’aperto, infatti, nel caso di assembramenti o comunque di situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza dagli altri. Resta obbligatorio poi l’uso del dispositivo nei locali al chiuso: bar, ristoranti, negozi, centri commerciali. Quando si entra in un negozio bisognerà indossarla, stessa regola per chi va nei centri commerciali.