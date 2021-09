Si comunica, come stabilito dall’Asp di Catanzaro, la chiusura dell’hub vaccinale di Soverato situato al Palazzetto dello Sport di via Amirante e il suo trasferimento al Centro Polifunzionale di via Pitagora a Davoli.

Il punto vaccinale sarà operativo da giovedì 2 settembre. Rimarranno invariati i giorni e gli orari di apertura, da giovedì a domenica, dalle ore 17 alle ore 23.