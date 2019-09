Da Isca sullo Jonio al “SANA” di Bologna il pollo ed il tacchino vegetale 100% di Enzo Marascio in Fiera dal 6 al 9 settembre 2019

E’ un nuovo squisito alimento quello del ”pollo e tacchino vegetale al 100 %” soltanto a base di Muscolo di grano, cioè di un impasto esclusivo inventato e realizzato da Enzo Marascio a Isca sullo Jonio (CZ) con pregiato grano Cappelli, con legumi, erbe aromatiche e olio extravergine d’oliva.

La linea “Muscolo di Grano” di Enzo Marascio già comprende “Arrosti”, “Prosciutti”, “Fiorentine”, “Porchette”, che hanno caratteristiche salutari, in quanto privi di grassi saturi, con poche calorie e senza colesterolo, versatili nella preparazione, conservabili a lungo nelle apposite confezioni, adatti a tutti i palati in grado di convincere, per il loro aspetto e il loro gusto, anche i più convinti amanti della carne tanto da essere insignito in occasione di “Expo Milano 2015” del PREMIO OSCAR GREEN nella Cerimonia Ufficiale per “Innovazione e Sostenibilità” ovvero una eccellenza tutta italiana prodotta in Calabria, nel piccolo paese di Isca sullo Jonio.

E’ imminente. L’inventore del “Muscolo di grano”, dal 6 al 9 settembre 2019 in occasione del SANA di Bologna (fiera internazionale della gastronomia salutare) presenterà la sua ultima invenzione: “IL POLLO E TACCHINO VEGEALE 100%”. Si chiama così per ricordare nel nome una tradizione alimentare abituale ed anche perché il Grano ha dimostrato di avere “pelle e striature muscolari” tanto da ripetere loro buon gusto in modo naturale, elaborato nelle proporzioni tra gli ingredienti con una innovativa tecnica artigianale di lavorazione.

Il prodotto ha la consistenza della carne di pollo e di tacchino (pur essendo completamente vegetale), e quindi in grado di soddisfare pienamente il palato e l’occhio di coloro che mangiano carne di pollo o di tacchino specie in America, a novembre, in occasione della Festa del Ringraziamento, oltre che le esigenze di Vegetariani e Vegani.

Il risultato è straordinario: questo prodotto ha l’attrattiva della carne di pollo e di tacchino, per aspetto, consistenza e gusto, e tutti i pregi di un alimento vegetale. Il Muscolo di Grano è davvero unico ed imitato persino dalle multinazionali del settore essendo il cibo del futuro. E’ una preparazione alimentare proteica, ma esclusivamente vegetale, è priva di grassi saturi e di colesterolo, con poche calorie (140-150 kcal per ogni 100 grammi di prodotto), ma soprattutto ha un’importante componente aminoacidica, dato che contiene tutti e 8 (otto) gli aminoacidi essenziali (non sintetizzabili dall’organismo e dunque da assumere esclusivamente con gli alimenti). Inoltre è ricco di ferro (mg.2,57), zinco (mg. 2,21), potassio (mg. 76,27), calcio (mg.18,57), magnesio (mg.20,12). Si tratta perciò di un mix nutrizionale veramente interessante e completo proveniente da agricoltura biologica certificata.

Dal 06 al 09 settembre 2019 verrà quindi offerto all’SANA di Bologna PAD 30 – STAND E65, un assaggio a base di questo ultimo prodotto proveniente da Isca sullo Jonio: IL POLLO e TACCHINO VEGETALE 100% come si potrebbe vedere in Gastronomia. In esposizione, durante la manifestazione, si potranno degustare diversi altri piatti a base di “Muscolo di grano con tanto di cotenna, pelle e muscoli e l’incontro sarà anche un’occasione per illustrare il progetto alimentare innovativo, la sua genesi e i suoi obiettivi.

Nel laboratorio di Isca Marina (a poche decine di metri dalla statale jonica 106) chiunque può andare a vedere come viene prodotto il “Muscolo di Grano” nelle sue innumerevoli forme gastronomiche. Enzo Marascio inoltre farà vedere come accoglie le scolaresche nella sua fattoria didattica. Info www.muscolodigrano.com – tel 348 7121358 – mail muscolodigrano@libero.it solo per appuntamento.