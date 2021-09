Da lunedì 27 settembre rimodulazione orari per gli hub vaccinali di Catanzaro, Davoli e Lamezia Terme

Si comunicano, come indicato dall’Asp di Catanzaro, i nuovi orari degli hub vaccinali situati all’Ente Fiera “Magna Graecia” di Catanzaro, al Centro Polifunzionale di via Pitagora a Davoli e al Centro Polifunzionale di via De Filippis a Lamezia Terme.

Nello specifico, da lunedì 27 settembre, i punti vaccinali osserveranno i seguenti orari e giorni di apertura:

Davoli e Lamezia Terme, da lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 20;Ente Fiera a Catanzaro, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 20 e sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13.