Da mesi a Soverato Superiore scompaiono gatti randagi, salvati e accolti in giardini privati

Nel giro di un paio di settimane tre gattini allevati e curati con affetto e amore sono morti con crisi respiratorie dovute a sospetto avvelenamento, in un giardino privato di Soverato Superiore dove vivevano in tranquilli.

Per tale motivi si vuole allertare la cittadinanza che possiede animali liberi nel giardino affinché non succeda al proprio animale domestico.

I proprietari di questa casa stanno attivando telecamere di sorveglianza per scoprire l’identità degli ignobili e codardi autori che si professano umani ma che non conoscono il significato di tale parola e mettono in atto la loro cattiveria con atti vili e crudeli di nascosto.

Si comunica che appena verranno scoperti questi idioti verranno denunciati penalmente.

Si ringrazia per l’eventuale pubblicazione di questo avviso e si informa che sarà inviato al Sindaco di Soverato.

T.M.C.