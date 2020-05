Da oggi anche in Calabria i test sierologici gratuiti, ecco l’elenco dei comuni scelti

Da oggi al via anche in Calabria i test sierologici gratuiti. Si tratta di un progetto, condotto dal ministero della Salute e dall’Istat in collaborazione con le Regioni, le Province autonome e la Croce rossa, per determinare tramite test sierologici di altissima qualità la percentuale della popolazione che ha sviluppato anticorpi dopo un’infezione da coronavirus.

I cittadini della nostra Regione coinvolti nell’indagine saranno 6.314 residenti in 93 comuni ricadenti nelle cinque province calabresi.

La rilevazione sarà suddivisa per area geografica, età, sesso e attività economica. L’indagine permetterà anche di rilevare la formazione di anticorpi in persone che non hanno sviluppato alcun sintomo di malattia, pur essendo entrate in contatto con il virus. I risultati saranno utili per pianificare ulteriori azioni a livello statale e locale e per adeguare le misure di contenimento, se necessario.

Sono tre le strutture pubbliche individuate dalla Regione per processare gli esami che saranno condotti da qui ai prossimi giorni: si tratta dei laboratori di Microbiologia dell’ospedale di Castrovillari (39 comuni), del nosocomio di Crotone (29 centri) e dell’Asp di Reggio Calabria (34 comuni).

I prelievi verranno effettuati negli studi che ospitano le guardie mediche dei singoli centri o in poliambulatori pubblici laddove presenti. In casi più complessi, toccherà ai sindaci trovare spazi idonei per procedere alle operazioni. Non è escluso che, in presenza di persone con difficoltà a muoversi da casa, i volontari della Croce rossa procedano con i prelievi direttamente a domicilio. Di seguito l’elenco dei comuni scelti per ogni provincia calabrese.

Provincia di Catanzaro: Botricello, Cardinale, Conflenti, Cropani, Curinga, Falerna, Gimigliano, Jacurso, Lamezia Terme, Montepaone, Pianopoli, Sellia Marina, Serrastretta, Simeri Crichi, Vallefiorita.

Provincia di Cosenza: Acquappesa, Acri, Altomonte, Amantea, Bisignano, Casali del Manco, Cassano, Castrovillari, Celico, Cetraro, Corigliano-Rossano, Cosenza, Diamante, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Lappano, Longobucco, Luzzi, Marano Marchesato, Mendicino, Montalto Uffugo, Mormanno, Mottafollone, Paola, Piane Crati, Praia a Mare, Rende, Roggiano Gravina, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore, Santa Caterina Albanese, Santa Maria del Cedro, Santa Sofia d’Epiro, San Vincenzo La Costa, Scalea, Spezzano della Sila, Tortora.

Provincia di Crotone: Belvedere di Spinello, Cirò Marina, Crotone, Crucoli, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro.

Provincia di Reggio Calabria: Anoia, Ardore, Bruzzano Zeffirio, Careri, Cittanova, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Jonico, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Reggio di Calabria, Rizziconi, Rosarno, San Giorgio Morgeto, Sant’Agata del Bianco, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scilla, Siderno, Taurianova, Villa San Giovanni.

Provincia di Vibo Valentia: Arena, Briatico, Pizzo, Polia, Ricadi, Sant’Onofrio, Serra San Bruno, Stefanaconi, Vibo Valentia, Zungri.