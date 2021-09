Da oggi è necessaria la Certificazione verde Covid-19 – Green pass

Che cos’è la Certificazione verde Covid-19?

È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità

Dal 1 settembre è necessaria in Italia non solo per accedere a numerose attività e servizi ma anche per viaggiare su navi e traghetti interregionali (esclusi quello dello Stretto di Messina); treni di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus che attraversino più di due regioni; autobus a noleggio con conducente.

Anche il personale della scuola e delle università e gli studenti universitari devono possedere la Certificazione verde Covid-19 ed esibirla in caso di verifica.