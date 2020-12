Da oggi la Calabria è zona gialla: ecco cosa cambia

Da oggi la Calabria è zona gialla. Il passaggio da zona arancione a zona gialla avviene grazie all’ordinanza firmata dal ministro della salute Speranza, questa permetterà una maggiore mobilità ai calabresi grazie alla possibilità di spostamento da un comune all’altro. Si allentano i vincoli, ma alcuni restano nei giorni di festa.

Spostamenti e autocertificazione

Uno dei punti più importanti che distingue la zona gialla dalle altre due è quello degli spostamenti: tra queste regioni sono consentiti sempre gli spostamenti dei cittadini fino alle 22. Dopo quest’orario, sarà necessario munirsi di autocertificazione per potersi spostare anche all’interno del proprio Comune. Spostamento anche da una regione all’altra purché le regioni siano nella stessa situazione di rischio moderato. È comunque fortemente raccomandato a tutti i cittadini, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o provati, se non per esigenze di lavoro o di studio, per motivi di salute o necessità.

Ristoranti e bar aperti fino alle 18

L’attività di bar e ristoranti nelle regioni gialle, potrà proseguire fino alle 18, anche la domenica. Si può quindi pranzare al ristorante, mentre il servizio di asporto è disponibile fino alle 22. Non ci sono limiti di orario per la consegna a domicilio, si legge nella Faq, ma essa “deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”.

Parrucchieri e barbieri aperti. Nelle zone gialle continueranno a funzionare normalmente. Restano aperti i negozi, stretta sui centri commerciali

Chiudono invece per tutti i centri commerciali nei festivi e pre festivi, dunque per i week end, perché considerate zone in cui c’è un alto rischio di assembramento; ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole che si trovano al loro interno. Chiudono invece in tutto il territorio nazionale corner per giochi e bingo in bar e tabaccherie. Tutti gli altri negozi restano aperti, nel rispetto delle norme anti Covid vigenti. Si fermano anche i musei e le mostre, e la capienza consentita sui mezzi pubblici è stata portata dall’80% al 50%.

Didattica a distanza

Per quanto riguarda la scuola c’è un incremento ulteriore della didattica a distanza: si arriva al 100% di Dad per le scuole secondarie di secondo grado in zona gialla e arancione. Mentre in zona rossa oltre agli studenti delle superiori faranno lezione da casa anche gli studenti di seconda e terza media.

Le regole sugli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio

Anche in zona gialla cambiano le regole sugli spostamenti nelle date che vanno dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021. Coloro che si trovano in zona gialla non potranno uscire dalla propria Regione. Ci si potrà spostare solo per motivi di necessità, giustificati dal modulo di autocertificazione. Allo stesso modo, per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno è fatto divieto anche di uscire dal proprio Comune.