Da ottobre 2026 Wizz Air collegherà Lamezia Terme e Roma Fiumicino con due voli al giorno

Wizz Air, la seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato e la scelta preferita da 21 milioni di italiani lo scorso anno, annuncia oggi il lancio di una nuova rotta domestica che collegherà Lamezia Terme e Roma Fiumicino, rafforzando ulteriormente l’impegno di lungo periodo della compagnia nei confronti della Calabria e del Sud Italia.

L’annuncio arriva in occasione dell’incontro tra il CEO di Wizz Air, József Váradi, e Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, accolto presso la sede della compagnia aerea a Budapest per esplorare nuove modalità di rafforzamento della connettività, dello sviluppo turistico e delle future opportunità di crescita per la regione e per la compagnia.

La nuova rotta tra Lamezia Terme e la capitale italiana sarà operativa dal 25 ottobre 2026 ed è già disponibile per la prenotazione, con tariffe a partire da 19,99€ su www.wizzair.com e sull’app mobile WIZZ.

Wizz Air mantiene una presenza solida a Lamezia Terme sin dall’avvio delle proprie operazioni presso l’aeroporto, il 2 marzo 2005, con il primo collegamento verso Budapest. Nel corso degli anni, la compagnia ha continuato a investire in Calabria, sostenuta dalla forte e strategica partnership con la Regione Calabria e con l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme.

Il lancio della nuova rotta Lamezia Terme – Roma Fiumicino rappresenta una tappa importante per le operazioni di Wizz Air in Calabria, trattandosi della prima rotta domestica della compagnia da Lamezia Terme.

Operato due volte al giorno, sette giorni su sette, il nuovo collegamento svolgerà un ruolo chiave nel garantire una mobilità nazionale affidabile e accessibile per la città, il territorio circostante e l’intera regione Calabria, collegando Lamezia Terme con la capitale italiana, con la più grande base di Wizz Air nel Paese e con il più ampio network italiano della compagnia.