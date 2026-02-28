Da Soverato a Sanremo: Adele Guarna nella città dei fiori

Una settimana di moda e glamour per la giovane modella, tra il set di Aldo Cassarino e la Sanremo Fashion Week. E sulla finale di stasera non si sbilancia: “Vinca il migliore”

C’è chi a Sanremo ci viene per la musica e chi, invece, per raccontare un’altra storia: quella della moda, del glamour e di una carriera in costante ascesa. È il caso di Adele Guarna, modella calabrese che per il secondo anno consecutivo ha calcato le passerelle della città dei fiori durante la settimana del Festival, confermandosi tra i volti più apprezzati del circuito di eventi collaterali alla kermesse canora.

Una settimana intensa, scandita da un calendario fitto di impegni professionali che ha visto la Guarna muoversi con disinvoltura tra set fotografici e sfilate. Tra gli appuntamenti più prestigiosi, lo shooting realizzato per Aldo Cassarino, hair stylist di riferimento dei VIP di Sanremo, capace di trasformare ogni scatto in un racconto visivo di stile e personalità.

L’esperienza ha permesso alla modella di lavorare a contatto con alcuni dei professionisti più qualificati del settore moda, in una cornice unica come quella del Villaggio del Festival, negli stand Ford, cuore pulsante dell’intrattenimento durante la settimana sanremese.

Non solo shooting: Adele Guarna è stata anche tra le protagoniste della Sanremo Fashion Week, l’appuntamento dedicato alla haute couture che ogni anno affianca il Festival e attira stilisti, addetti ai lavori e appassionati da tutta Italia. Una sfilata che ha rappresentato un ulteriore palcoscenico per la modella calabrese, ormai a proprio agio sotto i riflettori della Riviera.

Al termine di questa intensa parentesi ligure, la Guarna non ha nascosto la propria soddisfazione. «È stata un’esperienza bellissima, ancora una volta», ha dichiarato, rivolgendo un ringraziamento particolare alla sua manager Monica Minervini: «Devo tanto a lei. Per il secondo anno consecutivo mi ha dato la possibilità di vivere Sanremo da protagonista, ed è un’emozione che non si può descrivere a parole. La sua professionalità e la sua dedizione fanno davvero la differenza».

E sulla finale di sabato sera, quella che decreterà il vincitore di questa edizione del Festival, Adele Guarna preferisce non sbilanciarsi. «Ho ascoltato tanti brani bellissimi durante questa settimana — ammette con un sorriso — ma non faccio pronostici. Il bello di Sanremo è proprio questo: l’imprevedibilità. Vinca il migliore».

Intanto, la modella calabrese porta a casa un’altra settimana da ricordare. Con la consapevolezza che Sanremo, per lei, è ormai diventato un appuntamento fisso.