Da Soverato a Sanremo: il “Disco d’Oro” incorona il talento di Elena Battista

C’è una nuova stella che brilla nel firmamento della musica italiana e arriva direttamente dalla “Perla dello Ionio”. Elena Battista, giovanissima promessa di soli 13 anni originaria di Soverato, ha conquistato il prestigioso podio del contest Sanremo New Talent, portando a casa l’ambìto Disco d’Oro Music Award.
Un trionfo nella città dei fiori
Nella cornice sanremese, durante la kermesse in corso di svolgimento tra il 24 e il 28 febbraio 2026, Elena ha saputo incantare la giuria e il pubblico.
Nonostante la giovanissima età, la cantante soveratese ha dimostrato una maturità vocale e una presenza scenica fuori dal comune, confermando che il suo non è solo un exploit passeggero, ma il risultato di un talento cristallino coltivato con dedizione.
Un percorso in forte ascesa
Il successo ottenuto al Sanremo New Talent rappresenta una tappa fondamentale nel percorso formativo di Elena. Gli addetti ai lavori descrivono il suo cammino musicale come una parabola in forte ascesa: tecnica, passione e un’innata capacità comunicativa sono i pilastri su cui la giovane artista sta costruendo il proprio futuro.
”Il talento di Elena è indiscutibile,” commentano i critici del settore, “ma è la sua determinazione a fare la differenza in un panorama competitivo come quello attuale.”
L’orgoglio di una comunità
La notizia del premio ha fatto immediatamente il giro di Soverato, dove la comunità si è stretta attorno alla sua piccola grande campionessa. Elena non rappresenta solo un’eccellenza locale, ma un esempio di come i sogni, se supportati dallo studio e dalla costanza, possano trasformarsi in realtà prestigiose.
Il traguardo del Disco d’Oro è solo l’inizio. Il panorama musicale italiano ha ufficialmente un nuovo nome da tenere d’occhio. Ad maiora semper, Elena!