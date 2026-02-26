Da Soverato a Sanremo: il “Disco d’Oro” incorona il talento di Elena Battista

C’è una nuova stella che brilla nel firmamento della musica italiana e arriva direttamente dalla “Perla dello Ionio”. Elena Battista, giovanissima promessa di soli 13 anni originaria di Soverato, ha conquistato il prestigioso podio del contest Sanremo New Talent, portando a casa l’ambìto Disco d’Oro Music Award.

​Un trionfo nella città dei fiori

​Nella cornice sanremese, durante la kermesse in corso di svolgimento tra il 24 e il 28 febbraio 2026, Elena ha saputo incantare la giuria e il pubblico.

Nonostante la giovanissima età, la cantante soveratese ha dimostrato una maturità vocale e una presenza scenica fuori dal comune, confermando che il suo non è solo un exploit passeggero, ma il risultato di un talento cristallino coltivato con dedizione.

​Un percorso in forte ascesa

​Il successo ottenuto al Sanremo New Talent rappresenta una tappa fondamentale nel percorso formativo di Elena. Gli addetti ai lavori descrivono il suo cammino musicale come una parabola in forte ascesa: tecnica, passione e un’innata capacità comunicativa sono i pilastri su cui la giovane artista sta costruendo il proprio futuro.

​”Il talento di Elena è indiscutibile,” commentano i critici del settore, “ma è la sua determinazione a fare la differenza in un panorama competitivo come quello attuale.”

​L’orgoglio di una comunità

​La notizia del premio ha fatto immediatamente il giro di Soverato, dove la comunità si è stretta attorno alla sua piccola grande campionessa. Elena non rappresenta solo un’eccellenza locale, ma un esempio di come i sogni, se supportati dallo studio e dalla costanza, possano trasformarsi in realtà prestigiose.

​Il traguardo del Disco d’Oro è solo l’inizio. Il panorama musicale italiano ha ufficialmente un nuovo nome da tenere d’occhio. Ad maiora semper, Elena!