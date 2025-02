Da Soverato a Sanremo: la giovanissima cantante Elena Battista racconta la sua esperienza

Da Soverato a Sanremo a soli 12 anni. E’ il sogno realizzato di Elena Battista, ragazzina soveratese arrivata al grande appuntamento con il festival della canzone italiana, all’interno del concorso Sanremo New Talent, carica di promesse che ha saputo mantenere. La sua esibizione con il pezzo ‘Ogni favola è un gioco’ di Edoardo Bennato ha riscosso infatti l’apprezzamento del Salotto delle Celebrità, dove si è esibita, e dei giudici di gara, tra i quali il presidente della giuria vip, M° Vince Tempera.

Un successo arrivato dopo anni di impegno e una lunga gavetta, nonostante la giovanissima età. Del resto Elena ha iniziato a cantare già a sei anni, partecipando a diversi concorsi e contest televisivi, sempre incoraggiata e sostenuta dai genitori, Rita Pipicelli e Francesco Battista. Solo per citarne alcuni: Concorso internazionale della musica di Messina, Je so pazzo Music Festival, Video festival, il contest tv The coach, Notti bianche, artista di apertura del concerto di Gerardina Trovato.

Lo scorso luglio, poi, la grande occasione che Elena è riuscita a cogliere al volo: ha superato le audizioni regionali per Sanremo New Talent che si sono svolte in Calabria, nella sede di Radio Ciak a Catanzaro, staccando un biglietto per Sanremo.

“L’esperienza sanremese è stata unica e indimenticabile. Mi sono trovata a stretto contatto con i miei idoli, sia tra i cantanti che tra i giudici. A parte l’emozione dell’esibizione e di varcare la porta dell’Ariston, ogni momento della giornata è stata un’avventura incredibile all’insegna della musica!”, racconta Elena, ringraziando Devis Paganelli, ideatore e patron di Sanremo New Talent (#Snt), e Conny Severini, talent agent di Snt e di ‘Miss Principessa d’Europa’, concorso in cui Elena è special guest nelle selezioni regionali.

Al suo ritorno in Calabria la piccola star ha ricevuto i complimenti di tutta la comunità. Dal Comune di Soverato, che con l’assessore Caterina Gatto ha espresso a Elena il suo elogio per il traguardo raggiunto e per il talento, al dirigente della scuola Don Bosco, dove Elena frequenta la seconda media, Domenico Servello, che ha sottolineato quanto la passione e l’impegno possano portare lontano. Un talento emergente da tenere d’occhio, augurando a Elena Battista di vederla su palchi sempre più importanti per applaudirla ancora.