Da Soverato al Lingotto: Bruno Magno e il cuore della Calabria al Salone di Torino

Bruno Magno, poeta calabrese nato a Vibo Valentia nel 1976 e residente a Soverato, sarà presente al Salone Internazionale del Libro di Torino, presso lo stand della Regione Calabria.

Funzionario regionale e autore, Magno affianca all’attività professionale una ricerca poetica intensa, raccolta nelle sillogi Primula, Magnolia e Nuvole sparse, opere che raccontano un legame profondo con la propria terra e una costante tensione interiore.

«Porterò con me il respiro del mare ionico e le storie della mia terra», ha dichiarato. «Non è solo un traguardo, ma una responsabilità: dare voce a ciò che spesso resta ai margini».

La partecipazione al Salone rappresenta un’importante occasione di confronto e visibilità, all’interno di uno dei principali appuntamenti culturali italiani.