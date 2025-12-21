Da Via Olimpia al presente: quando la Fiaccola illuminò Soverato nel 1960

L’emozione del fuoco olimpico torna a scaldare i cuori dei calabresi. Il passaggio della fiaccola non è solo un evento sportivo, ma un rito collettivo che unisce le generazioni, risvegliando l’orgoglio di un territorio che vanta un legame profondo con lo spirito dei Giochi.

Un ponte tra passato e futuro

​Mentre la carovana odierna attraversa le strade della regione, il pensiero corre inevitabilmente a un precedente illustre che è rimasto scolpito nella toponomastica e nella memoria cittadina: il leggendario passaggio del 1960. In quell’occasione, la torcia diretta a Roma attraversò la Calabria lasciando una scia di entusiasmo irripetibile.

Uno dei centri nevralgici di quel percorso fu Soverato. La “Perla dello Jonio” accolse il fuoco olimpico con una partecipazione di popolo straordinaria, un evento così significativo che l’amministrazione comunale decise di cristallizzarlo nel tempo: nacque così Via Olimpia, la strada che ancora oggi commemora quel momento storico in cui il mondo intero guardò alla Calabria.

I volti del mito: i tedofori

​Il passaggio della fiaccola è fatto soprattutto di gambe e di volti. Tra i protagonisti che hanno avuto l’onore di sorreggere il simbolo della pace e della competizione leale, si ricordano nomi che sono parte integrante del tessuto sociale e sportivo del territorio. Uomini come Fausto Apicella, Totò Caminiti, Pino Pultrone, Martino Palazzo e Tonino Fiorita non hanno solo trasportato un oggetto, ma hanno rappresentato un’intera comunità.

Un’eredità che continua

​Oggi, il nuovo passaggio della fiaccola riaccende quel “sacro fuoco”. Le strade tornano a riempirsi, i bambini guardano con stupore la fiamma e i più anziani indicano Via Olimpia, raccontando di quando, nel 1960, la Calabria corse insieme alla storia. Non è solo sport: è l’identità di una terra che, attraverso il simbolo dei cinque cerchi, ritrova la sua luce più bella.