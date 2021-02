Dai programmatori ai content creator, tanti i nuovi i lavori da svolgere sul web

La diffusione di internet e dei servizi web ha rappresentato, negli ultimi anni, un’importante occasione di crescita economica per molti settori, aprendo anche alla nascita di nuove figure professionali legate proprio a quest’ambito. Che si tratti di lavori completamente nuovi o dell’evoluzione di professioni già esistenti, ecco le opportunità da non perdere per costruire il proprio futuro.

Comunicazione sociale e promozione online: le nuove leve del marketing

Con l’evoluzione digitale delle imprese, molto è cambiato anche nel mondo del marketing: i professionisti del settore, infatti, devono oggi essere aggiornati su tutto ciò che riguarda la comunicazione e le leve promozionali da manovrare online per ottenere i migliori risultati.

La presenza sui social network, per esempio, è oggi fondamentale per le aziende che vogliono essere sempre in contatto con i clienti acquisiti e potenziali e per far conoscere in maniera rapida e diretta i loro prodotti e servizi. In quest’ottica, la figura del social media manager è senza dubbio una delle novità più interessanti in ambito lavorativo: creativo, ma al tempo stesso estremamente competente in materia di comunicazione, il SMM può rappresentare una risorsa importantissima non solo per quelle realtà attive esclusivamente sul web, ma anche per le aziende che pur operando sul mercato fisico intendono raggiungere rapidamente il pubblico.

Il marketing digitale, però, non si esplica soltanto in campo comunicativo sui social media, ma riguarda anche promozioni e sponsorizzazioni su altri canali. Inserzioni a pagamento sui motori di ricerca, Google in primis, banner pubblicitari su siti di informazione, influencer marketing e così via, rappresentano solo alcune delle opzioni che un buon marketing manager deve saper gestire online.

Contenuti ad hoc per il web: ecco chi li crea

Se social media manager e marketing manager devono conoscere bene gli strumenti di comunicazione e promozione online, il loro lavoro non può prescindere dalla figura del content creator. Questo professionista si occupa in sostanza di creare contenuti multimediali, come immagini, foto, video e articoli, da veicolare sul web: in base alle specifiche competenze, il singolo content creator potrà realizzare i diversi tipi di contenuti lavorando sia in proprio, come libero professionista, che presso agenzie o imprese che intendono investire su questo reparto.

Questa nuova professione apre interessanti scenari anche per chi già opera in determinati settori, come quello fotografico o della scrittura, che potrà dunque riposizionarsi sul web dando valore alle conoscenze e alle esperienze maturate in precedenza.

Web developer e programmatori per siti e app

Ogni sito web e ogni applicazione per dispositivi mobili ha alle sue spalle il lavoro di un esperto programmatore, ossia di un professionista che attraverso linguaggi informatici riesce a dare vita alle piattaforme su cui ogni giorno milioni di persone svolgono le più disparate attività. I web developer che realizzano siti web, per esempio, rappresentano una categoria molto ricercata da clienti aziendali che necessitano di una vetrina sul web: che si tratti di un semplice sito informativo o di un e-commerce complesso, lo sviluppatore web saprà venire incontro alle richieste del cliente, ponendo le basi per il successo di un intero progetto.

Lavorare nel mondo dei videogame: quali opportunità online

Uno dei settori più floridi nel mondo digitale è certamente quello dei videogame, un comparto che ha saputo ricollocarsi e crescere in maniera esponenziale sfruttando proprio le piattaforme web e le applicazioni per dispositivi mobili. Non è un caso, dunque, che molte professioni, come quella già citata dello sviluppatore o quella del tester di videogame, siano strettamente legate a questo ambito.

Addirittura, nel settore dei casino digitali operano figure molto specifiche, come quelle dei croupier per roulette online o degli assistenti virtuali, chiamati a gestire le sfide sul tavolo verde e tutte le altre problematiche che gli utenti possono riscontrare con l’uso della piattaforma.

Copywriter e specialisti SEO: lavorare sul web con le parole

Il web ha aperto interessanti opportunità anche per coloro che amano lavorare con le parole e vivere di scrittura. Le possibilità sono diverse e spaziano dalla redazione di articoli, come nel caso dei content creator di cui si è parlato sopra, alla creazione di testi promozionali, slogan e landing page, che si possono far rientrare nelle competenze del copywriter.

Molto ricercati sono anche i SEO specialist: in questo caso, alla conoscenza della lingua si associano particolari competenze tecniche legate ai motori di ricerca e al posizionamento dei siti web in base a determinate keyword. Il mondo della SEO è davvero vastissimo e sarebbe difficile descriverlo in maniera esaustiva in poche righe, ma di certo chi rientra nei parametri descritti e ama le sfide non potrà che appassionarsi a questa nuova professione.

Insegnanti, traduttori e tanto altro: quante occasioni nel mondo digitale!

Le opportunità professionali sul web non si limitano solo ai profili visti finora ma abbracciano molte altre competenze e spesso includono lavori di stampo “tradizionale” trasferiti nel digitale. Grazie ai portali dedicati ai corsi online, per esempio, è possibile diventare insegnanti e tutor e mettere le proprie conoscenze a disposizione degli utenti, magari creando un proprio corso su una specifica materia da vendere sul web. Anche i laureati in lingue possono dirigere la propria attenzione al digitale, offrendo servizi di traduzione tramite un proprio sito, i social o su piattaforme specifiche, così come non mancano occasioni per correttori di bozze ed editori di testi.