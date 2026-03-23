Dai vasi sanguigni alla società: a Catanzaro la presentazione del primo manuale di sociologia delle malattie vascolari

Dopo l’annuncio della pubblicazione del primo manuale dedicato alla sociologia della salute e delle malattie vascolari, la città di Catanzaro ospiterà un momento pubblico di confronto e presentazione dell’opera.

Mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 15.30, presso l’Aula Gissing del Complesso Monumentale San Giovanni, in Piazza Garibaldi a Catanzaro, si terrà infatti la presentazione de “Il primo manuale di Sociologia della salute e delle malattie vascolari. Dalla prevenzione alla pratica chirurgica: un approccio integrato” (dito da Edizioni A.L.E di Roma) volume scritto da Davide Costa e Raffaele Serra, considerato il primo manuale dedicato alla sociologia della salute e delle malattie vascolari.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di incontro tra medicina, scienze sociali e cittadinanza, con l’obiettivo di approfondire il ruolo dei determinanti sociali nella prevenzione, nella cura e nella gestione delle patologie vascolari. Il manuale propone infatti un approccio innovativo che unisce la prospettiva clinica con quella sociologica, ponendo al centro il paziente, le dinamiche sociali e il contesto culturale della malattia.

Durante l’incontro interverranno gli autori: Raffaele Serra, professore ordinario di chirurgia vascolare presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, e Davide Costa, assegnista di ricerca nello stesso ateneo.

La presentazione sarà l’occasione per discutere delle nuove prospettive interdisciplinari che collegano medicina, sociologia e salute pubblica, offrendo strumenti interpretativi utili per comprendere come fattori sociali, culturali ed economici influenzino l’insorgenza e l’evoluzione delle malattie vascolari.

L’evento è pubblico e aperto alla cittadinanza, e si propone di coinvolgere cittadini, professionisti sanitari, ricercatori e tutti coloro che sono interessati al rapporto tra salute, società e sistemi di cura.