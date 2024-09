Dal 14 al 20 settembre a Catanzaro la sesta edizione di “Schermi – Cinema Multipiazza”

Dal Corvo a Materdomini, da Pistoia a Sala, passando per l’Aranceto e Pontepiccolo, con puntata finale nel centro storico: torna a grande richiesta “Schermi-Cinema Multipiazza”, il progetto, giunto alla IV edizione e realizzato dall’associazione Divina Mania, che porta la settima arte nei quartieri di Catanzaro.

“Grazie a Schermi – spiega il direttore artistico Mauro Lamanna – facciamo vivere la periferia attraverso il cinema e apprezzare la visione di film anche a coloro che, solitamente, non frequentano le sale cinematografiche. Saranno 7 giornate intense, tra proiezioni e ospiti speciali. Novità di quest’anno: agli amici e colleghi, che abbiamo invitato durante le serate, abbiamo chiesto non solo di essere presenti ma anche di proporre un film al quale sono particolarmente legati e che per loro possiede un elemento significativo. Ed ecco creata la programmazione. Sarà una piacevole occasione per ritrovarsi e trasformare le piazze in luoghi di comunità e storie condivise”.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e inizieranno alle ore 20.

Si comincerà sabato 14 settembre, nel quartiere Corvo, in via Bezzecca, con la proiezione di Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese e la presenza del produttore Marco Belardi, scopritore di tanti talenti, come lo stesso Genovese, e fondatore di varie società nel mondo della produzione cinematografica.

Domenica 15 settembre, tappa a Materdomini, in via Gravina, con Reality di Matteo Garrone e il protagonista Aniello Arena che racconterà la sua esperienza nel film.

Il 16 settembre, a Pistoia, in viale Isonzo, andrà in visione Una giornata particolare di Ettore Scola. Saranno presenti Valeria Solarino e Giulio Scarpati, due grandi interpreti del cinema e del teatro italiano che descriveranno il loro rapporto con il capolavoro del Maestro Scola e la loro carriera.

Il 17 settembre, nel quartiere Sala, in via Pietro Mancini, verrà proiettato Titanic di James Cameron. Interverrà la talentuosa attrice Aurora Ruffino.

Il 18, all’Aranceto, in via Teano, sarà il momento di Antipop di Jacopo Farina, alla presenza del regista che narrerà la sua visione creativa e di cinema sperimentale.

Il 19, a Pontepiccolo, traversa Giovanni Fiore, si proseguirà con Zamora di Neri Marcorè, con Alberto Paradossi, uno dei volti più promettenti del cinema italiano e interprete nel film.

Finale il 20 settembre, nel centro storico del capoluogo, in Villa Margherita con Aftersun di Charlotte Wells e la presenza straordinaria di Gianmarco Saurino. A seguire, nella stessa serata, festa di chiusura “Purusparty” con il dj set di Fabio Nirta.

Gli incontri saranno condotti dalla giornalista Margherita Bordino, specializzata nel settore cinema, con collaborazioni su diverse testate nazionali.

Si ringrazia per il supporto e collaborazione: MUBI, Caffè Guglielmo, Hotel Guglielmo, Semplicemente Dischi.

“Non finisce qui – aggiunge Lamanna – perché insieme a Schermi partirà una nuova iniziativa, “Extra Campo”, progetto finanziato dalla Regione Calabria con risorse PAC 2014-2020-Az. 6.8.3.-Calabria Straordinaria, che prevede interessanti e stimolanti workshop gratuiti con qualificati docenti – Sound Design e Podcasting con Vladimir Costabile, Storyboard con Stefano Pullano; Fotografia-Dal set alla strada con Marco Ghidelli. I corsi si terranno tra le sedi del centro storico e di Materdomini dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Avvertiamo un grande fermento e ne siamo entusiasti. Tra le strade e le piazze del territorio vivremo il cinema insieme, a 360°”.