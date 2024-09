Dal 20 al 22 settembre ritorna a Catanzaro la “Notte Piccante”

Dal 20 AL 22 settembre nel centro storico di Catanzaro ritorna la “Notte Piccante”. L’evento, nato per valorizzare il piatto tipico del Capoluogo calabrese, sua maestà l’illustrissimo “Morzello”, nel corso degli anni è diventato un momento di grande partecipazione.

Attesissima dalla popolazione, la “Notte Piccante” è, certamente, la kermesse più partecipata della Calabria. Ogni anno, in concomitanza dell’iniziativa, si registra il sold out nelle strutture ricettive non solo del centro ma anche delle zone limitrofe.

Stand enogastronomici e artigianali, mostre, dibattiti, visite guidate, presentazioni di libri, concerti, eventi sportivi e ludici, sono solo

alcuni degli “ingredienti” de “La Notte Piccante” 2024.

Ad accogliere visitatori e turisti saranno le mascotte ufficiali “Picù e Peperella”

che ogni pomeriggio e fino a tarda notte apriranno le porte di un centro storico bellissimo e completamente pedonalizzato.

Sarà, inoltre, possibile effettuare dei tour turistici con delle bici a pedalata assistita. Mentre per coloro che vorranno godersi i vicoli e la magia dei tre colli a piedi, si potrà curiosare, fare shopping e cenare fino a tarda ora.

Tra le tante iniziative si terranno concerti e rassegne musicali tra le quali la finale del “Red Contest”, il concorso canoro che in questi mesi

ha fatto tappa nelle principali località turistiche calabresi selezionando i migliori talenti locali i quali si esibiranno durante la tre giorni catanzarese.

Inoltre Radio CRT lancerà “speaker contest” alla

ricerca della voce “piccante”.

Queste sono solo alcune anticipazioni, di un programma ricchissimo e variegato che, come in ogni edizione, ha sempre entusiasmato i tantissimi visitatori de “La Notte Piccante” di Catanzaro.