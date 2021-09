Dal 20 settembre al via a Soverato il trasporto urbano

L’ Amministrazione comunale, sensibile ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, in particolare degli alunni ha posto in essere nei limiti delle possibilità ogni azione diretta alla tutela del diritto allo studio.

In concomitanza con l’apertura dell’anno scolastico 2021/2022 ha deciso di implementare il servizio di trasporto urbano e scolastico al fine di consentire agli studenti di Soverato Superiore di raggiungere le scuole della frazione marina. E’ stato avviato da tempo un lavoro per definire al meglio le necessità degli studenti e delle loro famiglie che risiedono nel Centro storico.

L’amministrazione comunale ha inteso riorganizzare il servizio prevedendo tre corse al fine di dare sostegno alle famiglie e facilitare la frequenza degli alunni alle scuole e concorrere all’effettiva attuazione del diritto allo studio.

Gli orari delle corse prevedono la partenza da Via Paolello alle ore 7,40 e, per il ritorno, la partenza è prevista alle ore 13.05 da Piazza Renato Lio. Resta comunque invariata la corsa delle 10.40, con partenza da Via Paolillo, per consentire a altri utenti di raggiungere la frazione Marina.

Questa corsa per l’amministrazione rimane funzionante in quanto risulta inclusiva, tale da soddisfare le esigenze delle fasce più deboli. Per ogni corsa saranno rispettate tutte le fermate tradizionali.

“Implementare il servizio di trasporto urbano rivolto al centro storico è il frutto di lavoro sinergico con la giunta, un chiaro obbiettivo per soddisfare le fasce più deboli”.

Lo dichiara la consigliera comunale Giusy Altamura.