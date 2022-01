Dal 21 al 23 gennaio “Open Vax Weekend”. L’elenco dei punti vaccinali in Provincia di Catanzaro

Nuovo “Open Vax Weekend” in Calabria. Tantissimi i punti vaccinali, distribuiti su tutto il territorio regionale, nei quali si potrà accadere senza prenotazione dal 21 al 23 gennaio.

Importante consultare l’elenco dei centri e gli orari a disposizione.

Proseguono anche le porte aperte in alcuni istituti scolastici.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione le Azienda Sanitarie e Ospedaliere, il personale medico, infermieristico e amministrativo, i volontari, l’Ufficio Scolastico Regionale, i dirigenti e il personale scolastico e i sindaci dei Comuni calabresi.

Di seguito il link per scaricare la modulistica necessaria per la vaccinazione: https://www.rcovid19.it/covid-19-la-modulistica-per-la-vaccinazione/

PROVINCIA DI CATANZARO

CATANZARO

-Ente Fiera Magna Graecia

Open fascia dai 12 anni in su, venerdì 21 gennaio dalle ore 16 alle ore 19;

sabato 22 gennaio dalle ore 13 alle ore 19.

Open fascia 5-11 anni, domenica 23 gennaio dalle ore 13 alle ore 19.

-Policlinico

Open fascia dai 12 anni in su, fino ai primi 150 utenti, con priorità per i prenotati, venerdì 21 e sabato 22 gennaio dalle ore 8 alle ore 14.

DAVOLI

Centro Polifunzionale

Open fascia 5-11 anni, con priorità per i prenotati, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

LAMEZIA TERME

Centro Polifunzionale

Open fascia dai 12 anni in su, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

Ex Ospedale Vecchio

Open fascia dai 12 anni in su, con priorità per i prenotati, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II

Open fascia 5-11 domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

VAX SCHOOL DAYS

Sabato 22 gennaio

-I.C. Falerna-Nocera Terinese (Falerna) dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

-I.C. Simeri Crichi (Cropani) dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Domenica 23 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.30

-I.C. n.2 (Chiaravalle Centrale).

-I.I.S. “E. Ferrari” (Chiaravalle Centrale).