Dal 23 al 26 settembre la VI Edizione della Borsa del Turismo

Attesi a Catanzaro 15 buyer provenienti da tutta Europa

Si svolgerà dal 23 al 26 settembre la sesta edizione della Borsa del Turismo di Catanzaro, la manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Catanzaro per il tramite della sua azienda speciale Promocatanzaro, che mira a promuovere le strutture ricettive, le bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche e la rete museale e culturale della Provincia. La Borsa del Turismo è attuata dall’Ente camerale con il Settore Internazionalizzazione della Regione Calabria nel contesto del Programma Attuativo per l’Internazionalizzazione 2017/2018.

A Catanzaro sono attesi per l’evento 15 buyer internazionali provenienti da Austria, Francia, Italia, Germania e Regno Unito che saranno presentati alla stampa nel corso di una conferenza che si terrà lunedì 23 settembre, alle ore 15, nella Sala Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro.

“L’edizione 2019 della Borsa del Turismo di Catanzaro sarà un’importante vetrina che servirà ai nostri imprenditori e alle nostre bellezze per presentarsi a qualificati buyer provenienti da tutta Europa – ha spiegato il presidente della CCIAA di Catanzaro, Daniele Rossi – La macchina organizzativa di Promocatanzaro ha lavorato incessantemente per presentare agli operatori le migliori realtà del nostro territorio e per favorire futuri ed eventuali accordi che, in potenza, potrebbero diventare un traino per l’intero settore turistico calabrese”.

Sulla scia di Rossi anche il presidente di Promocatanzaro, Francesco Chirillo, che ha voluto sottolineare “la grande competenza e la qualità dei buyer che arriveranno nei prossimi giorni a Catanzaro”. “La nostra rete turistica – ha aggiunto Chirillo – dovrà farsi trovare pronta per affrontare al meglio quello che è, di fatto, un delicato e specifico esame. Di certo i nostri imprenditori sono altamente qualificati e preparati e le nostre strutture, insieme alle meraviglie paesaggistiche dell’intera provincia, possono trovar posto nei piani di business che gli operatori stanno mettendo a punto per le prossime stagioni”.

Gli operatori arriveranno nel Capoluogo domenica 22 settembre e inizieranno le visite guidate a partire da lunedì 23 settembre con tour sia alla mattina che al pomeriggio. Evento culmine della Borsa saranno gli incontri B2B che si terranno il 26 settembre, a partire dalle ore 15, presso la Camera di Commercio di Catanzaro.