Dal 26 al 29 Settembre a Stalettì “Orizzonti Mediterranei” Festival itinerante del libro

I libri uniscono le persone, da qui nasce l’intento di un importante festival letterario nella nostra regione. Un festival letterario itinerante che nelle sue varie edizioni visiterà i vari borghi della nostra provincia e della nostra regione. Direttore ed ideatore del festival letterario è Mario Astarita, da anni impegnato nel campo letterario, con numerose sue opere in vari ambiti letterari.

Quest’anno saremo, nell’incantevole e suggestiva cornice di Stalettì, dove si svolgerà la I Edizione del Festival itinerante del libro “Orizzonti Mediterranei”, da giovedì 26 a domenica 29 settembre; per il suo primo anno un intero paese, immacolato e traboccante di fiori, si colorerà di un’alta letteratura italiana, selezionata dal direttore ed ideatore del festival Mario Astarita. Il festival letterario si svolgerà in collaborazione con l’Associazione culturale “Mediterraneo”, il Centro studi “Calabria – Europa”, la “Accademia del libro”, la Casa editrice “Il Pensiero Edizioni” ed il Comune di Stalettì. Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca comunale.

Quest’anno il tema sarà “Le ragioni della memoria” alla presentazioni dei libri si uniranno altre attività culturali: libri, tantissimi libri presentati e discussi con un pubblico, si spera, ammaliato dai racconti degli autori, gli argomenti trattati saranno molteplici, libri che parlano: di politica, di storia, di attualità, di storia del cristianesimo, e di tanto altro ancora, tutti accomunati dal ricordo di importanti protagonisti ed avvenimenti.

Questa edizione del festival parte dall’idea dell’ideatore, quella di trasformare un tranquillo paesino in una festa culturale dall’atmosfera magica e letteraria, che chiunque vi prenda parte la possa respirare sin dal primo di questi quattro giorni intensi e pieni di stimoli. Non poteva esservi motivo più azzeccato per questo festival, la cui bellezza illuminante arricchisce i piccoli borghi della nostra regione.

PROGRAMMA

Giovedì 26 settembre 2019

Ore 17.15

Saluti istituzionali

Intervengono:

Alfonso Mercurio

(Sindaco di Stalettì)

Rosario Mirarchi

(Vice – Sindaco di Stalettì)

Mario Astarita

(Direttore ed ideatore del festival letterario “Orizzonti Mediterranei”)

***

Ore 17.45

c/o la Biblioteca comunale

Mario Astarita

La stagione della balena bianca.

La DC e gli anni del centrismo italiano (1947-1963)

***

Venerdì 27 settembre 2019

Ore 17.15

c/o la Biblioteca comunale

Vanni Clodomiro

Dalla democrazia liberale alla marcia su Roma

***

Sabato 28 settembre 2019

Ore 17.15

c/o la Biblioteca comunale

Ore 17.15

Donazione libri alla Città di Stalettì da parte de Il Pensiero Edizioni

Intervengono:

Alfonso Mercurio

(Sindaco di Stalettì)

Rosario Mirarchi

(Vice – Sindaco di Stalettì)

Mario Astarita

(Direttore ed ideatore del festival letterario “Orizzonti Mediterranei”)

Nicodemo Oliverio

(Parlamentare)

Bruno Martino

(Responsabile Pubbliche Relazioni de Il Pensiero Edizioni)

***

Ore 17.45

c/o la Biblioteca comunale

Felice Caristo – Nicodemo Oliverio

Rappresentanza politica e divieto di mandato imperativo: ieri, oggi e domani

***

Domenica 29 settembre 2019

Ore 17.15

c/o la Biblioteca comunale

Angelo Di Lieto

Leonardo da Vinci nell’Ultima Cena e il mistero di Maria Maddalena.

Miti e vicende nella Storia del cristianesimo

***