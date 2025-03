Dal 28 al 30 marzo a Soverato il 5° Corso nazionale per istruttori di Marcia acquatica

Si terrà a Soverato, interamente organizzato della ASD SOVERATOINCAMMINO , societa affiliata alla FIE (Federazione Italiana Escursionismo) il 5° corso Nazionale per istruttori di Marcia Acquatica® .

La città dell’Ippocampo, infatti, ospiterà nel prossimo fine settimana oltre 30 persone tra formatori e partecipanti al corso provenienti da tutta Italia e che avranno modo anche di conoscere e apprezzare la bellezza della terra di Calabria e in particolare di Soverato e del suo comprensorio. L’evento fortemente voluto dalla FIE e dal COMITATO REGIONALE FIE CALABRIA è patrocinato inoltre dall’ Ente Parchi Marini della Calabria e dal Comune di Soverato.

È indubbia la ricaduta a livello sportivo-turistico di tale iniziativa sulla città di Soverato e sul suo comprensorio – afferma la Presidente del sodalizio Soveratese Liliana Fontanella – in quanto essa sarà la seconda città d’Italia dopo Alassio in Liguria, dove poter praticare la disciplina della marcia acquatica. Sarà proprio l’ASD SOVERATOINCAMMINO che già dalla prossima estate, grazie ai propri 5 istruttori in via di formazione, a consentire ai turisti e ai residenti interessati la possibilità di praticare questa disciplina a livello sia amatoriale che agonistico e in tutta sicurezza.

Con grande soddisfazione, grazie anche all’interessamento della FIE e del Comitato Regionale Calabria, possiamo affermare che aver portato la marcia acquatica nel nostro territorio rappresenta un ulteriore tassello nella crescita della città che può offrire ai propri abitanti e ai propri ospiti una ulteriore disciplina sportiva da praticare e un’opportunità in più per scegliere Soverato come meta della propria vacanza.

La pratica della marcia acquatica verrà infatti inserita tra gli elementi a sostegno della richiesta di concessione della Bandiera Blu. E’ stata un’organizzazione lunga e complessa ma grazie alla passione e al lavoro della nostra Associazione e al sostegno degli Enti Locali e dei privati è stato possibile portare in Calabria questo Corso Nazionale afferma Domenico Rotella – delegato e referente per la Marcia Acquatica® della ASd SoveratoinCammino

La nuova disciplina è nata nel 2004 nel Nord della Francia come allenamento per i vogatori e si è rapidamente estesa a tutto il territorio francese, prima come metodo riabilitativo e successivamente come pratica motoria.

La Marcia Acquatica è un’attività in pieno sviluppo e rientra nei cosiddetti sport naturalistici, ovvero quelle attività che si svolgono sia in modo amatoriale, sia in modo competitivo, a diretto contatto con l’ambiente naturale e con il completo rispetto dello stesso.

Un vero sport che permette di sviluppare la resistenza, mantenere la condizione fisica, lavorare, bilanciare, tonificare e costruire tutto corpo. La Marcia Acquatica® è un’attività non solo amichevole, divertente e rinvigorente, ma anche eccellente per rafforzare il sistema cardiovascolare e per l’equilibrio psico-fisico ed è è una disciplina che non solo può essere praticata nel periodo estivo ma anche durante il resto dell’anno (come avviene in Liguria) dotandosi di apposite mute e calzari.

Nel fine settimana quindi prepariamoci ad accogliere gli ospiti provenienti da Toscana, Sardegna, Campania e Liguria che sicuramente apprezzeranno l’ospitalità e la bellezza di Soverato e della Nostra Calabria.”