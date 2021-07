La cabina di regia si è riunita nel pomeriggio per mettere a punto le nuove regole sul green pass, in vista del Consiglio dei ministri che inizierà a breve, per approvare il nuovo decreto Covid.

Da quanto è emerso fino ad ora dal 5 agosto servirà il green pass per i ristoranti al chiuso. Basterà, però, avere anche solo la prima dose di vaccino. Sarebbe questo l’accordo trovato nella maggioranza.

Da quanto è emerso poi il green pass, che attesta la vaccinazione, la guarigione dal Covid o un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore, servirà per accedere nei locali al chiuso, ma non sarà invece necessario per il consumo al bancone.

Il green pass al momento non verrà invece esteso ai mezzi di trasporto pubblici, ma la questione sarà affrontata più avanti. Questa, a quanto apprende l’Adnkronos, è la premessa fatta nel corso della riunione. Nel nuovo dl Covid non ci sarà nemmeno l’obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola.