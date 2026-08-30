Dal Jova Summer Party al Canada: Francesco Giannini porta la Calabria oltre oceano

Dalla Calabria al grande palco di Jovanotti, fino a Toronto. È il nuovo capitolo del percorso artistico di Francesco Giannini, cantautore e musicista originario di Santa Caterina dello Ionio, protagonista di una stagione che sta trasformando le sue radici musicali in un vero e proprio ponte tra culture.

Il 2026 è iniziato con un incontro destinato a lasciare il segno: quello con Jovanotti, che ha scoperto Giannini attraverso i social e si è lasciato conquistare dalla sua personale reinterpretazione in dialetto calabrese di So solo che la vita. Un’idea semplice ma potente, capace di unire la sensibilità pop dell’artista romano con la lingua, i suoni e l’identità della Calabria.

Da lì è arrivato l’invito a partecipare al Jova Summer Party 2026, con la tappa del 22 agosto alla Calabria Music Arena di Catanzaro. Una vetrina prestigiosa che ha portato Francesco Giannini davanti a un pubblico di circa 30mila persone.

L’incontro con Jovanotti e la forza delle radici

La collaborazione è nata quasi spontaneamente, grazie alla musica condivisa sui social. Jovanotti ha raccontato di essere rimasto colpito dalla qualità del lavoro di Giannini e di averlo invitato a Catanzaro anche con la curiosità di conoscere meglio il dialetto calabrese.

E sul palco quella contaminazione è diventata realtà.

Giannini ha portato con sé non soltanto le sue canzoni, ma soprattutto un’identità musicale profondamente legata alla sua terra. L’organetto, le sonorità popolari e la tradizione calabrese sono diventati strumenti per dialogare con il mondo musicale di Jovanotti.

Durante la serata di Catanzaro, uno dei momenti più significativi è stato proprio l’incontro musicale tra i due artisti: Giannini ha regalato a Jovanotti un organetto, dando vita a un momento di festa e improvvisazione sulle note di Penso positivo, arricchito dai ritmi della tarantella.

Un’immagine che racconta bene il percorso di Francesco: la tradizione che non rimane ancorata al passato, ma diventa contemporanea, condivisibile e capace di arrivare a un pubblico sempre più ampio.

Dal palco del Jova Summer Party a una nuova sfida

Il Jova Summer Party ha rappresentato quindi molto più di una semplice partecipazione a un grande evento.

Per Giannini è stata una conferma: la musica calabrese può uscire dai confini regionali senza perdere la propria identità. Anzi, proprio quelle radici possono diventare il punto di forza per conquistare nuovi ascoltatori.

E adesso il viaggio continua.

Dopo l’esperienza con Jovanotti, Francesco Giannini si prepara infatti a portare il suo progetto musicale oltre oceano, con il tour 2026 che arriverà fino a Toronto, in Canada. L’annuncio è stato diffuso dallo stesso artista attraverso i propri canali social, dove ha presentato il percorso del tour come un viaggio che dalla Calabria passa dal Jova Summer Party e arriva fino a Toronto.