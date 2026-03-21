Dalla barca alla Laurea, la storia del riscatto sociale di un giovane immigrato

Dalla barca alla laurea, la storia di riscatto sociale e speranza di un giovane immigrato che diventa Educatore professionale grazie alla Fondazione Ualsi presieduta da don Alfonso Velonà

Un percorso iniziato tra incertezze e solitudine e culminato, oggi, in una conquista che profuma di riscatto e speranza. È la storia commovente e al contempo vincente di un giovane, Moheb Shamoun Makin Zaky, che dopo anni di impegno e sacrifici, è stato proclamato educatore professionale, diventando simbolo concreto di integrazione riuscita.

Arrivato in Italia nel 2013 a bordo di una delle imbarcazioni cariche di migranti, era poco più che minorenne, senza familiari né amici ad attenderlo. I primi tempi sono stati segnati dalla precarietà e dalla paura del futuro: accolto inizialmente in un centro di prima accoglienza, ha poi trovato stabilità in un gruppo appartamento, dove ha iniziato a costruire passo dopo passo il proprio cammino.

Fondamentale, lungo tutto il percorso, è stato il sostegno della Fondazione Ualsi, impegnata nel progetto di accoglienza migranti fortemente voluto dal presidente don Alfonso Veloná.

Grazie a questo supporto, il giovane ha potuto non solo proseguire gli studi, ma anche sviluppare competenze e consapevolezza, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita.

Oggi, con la proclamazione ufficiale, si apre per lui una nuova fase: eserciterà infatti la professione di educatore, proprio all’interno del gruppo appartamento che lo aveva accolto anni fa.

Un ritorno carico di significato, che chiude un cerchio e ne apre uno nuovo, questa volta nel ruolo di guida e punto di riferimento per altri ragazzi che si trovano ad affrontare sfide simili.

Il suo successo rappresenta molto più di un traguardo personale: è la dimostrazione concreta di come accoglienza, sostegno e determinazione possano cambiare il destino di una persona.

Una storia che parla di resilienza, di fiducia e di futuro, e che oggi diventa esempio per un’intera comunità.