Dalla Calabria a Rimini, Giovanni Sgrò nel cuore del fitness italiano

Il fondatore del progetto culturale Naturium ha partecipato alla grande manifestazione di Rimini, seguendo il seminario con Patrick Tuor organizzato da Simone Generali, incontrando il campione Roberto Buonomo e visitando lo stand della calabrese VisaSport

Sport, cultura del benessere, alimentazione consapevole e nuove frontiere del fitness. Si è conclusa con un bilancio positivo la partecipazione di Giovanni Sgrò, fondatore del progetto culturale Naturium, a RiminiWellness, uno degli appuntamenti più importanti in Italia per il mondo del fitness, dello sport, della palestra e del wellness.

La manifestazione si è confermata anche quest’anno come grande piattaforma nazionale e internazionale dedicata ai professionisti e agli appassionati del settore, con focus su attrezzature, palestre, training, salute, benessere, alimentazione e innovazione sportiva. L’edizione 2026 è la ventesima della kermesse e riunisce sotto lo stesso tetto, fino a domani, aziende produttrici di attrezzature, club, centri fitness, enti di formazione e operatori del wellness.

Per Sgrò, imprenditore calabrese da anni impegnato nella promozione di una visione integrata tra cibo naturale, salute, ambiente e stili di vita, RiminiWellness ha rappresentato un’occasione di confronto diretto con alcune delle esperienze più autorevoli del settore. Naturium, infatti, nasce e cresce attorno a una missione chiara: rendere il cibo naturale e di qualità più accessibile, legando alimentazione, benessere e cultura del territorio.

Uno dei momenti centrali della presenza di Sgrò a Rimini è stata la partecipazione al seminario organizzato da Simone Generali con Patrick Tuor, coach internazionale tra i più conosciuti nel mondo del bodybuilding. L’incontro, annunciato come un appuntamento esclusivo per atleti, preparatori, personal trainer e appassionati, ha affrontato temi cruciali come programmazione dell’allenamento, alimentazione, mindset, tecniche di intensità e preparazione atletica.

La presenza a un seminario di questo livello conferma l’interesse di Sgrò per una concezione del benessere non ridotta alla sola dimensione estetica o sportiva, ma intesa come equilibrio più ampio tra disciplina, conoscenza, cura del corpo e consapevolezza personale. È una linea coerente con il percorso culturale di Naturium, che da anni prova a unire impresa, educazione alimentare, sostenibilità e promozione di corretti stili di vita.

Durante la visita in fiera, Sgrò ha avuto anche il piacere di incontrare Roberto Buonomo, atleta professionista di bodybuilding, trainer, coach online ed educatore alimentare. Buonomo, nato a Napoli nel 1993, ha raccontato sul proprio sito ufficiale un percorso nato dopo un infortunio e cresciuto fino alla preparazione agonistica: nel 2017 ha conquistato il titolo di Campione Italiano Wabba nella categoria BB Juniores fino a 23 anni.

Altro passaggio significativo è stata la visita allo stand di VisaSport, azienda calabrese specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature per palestre e aree wellness. In fiera, il marchio ha presentato novità e soluzioni per centri fitness, confermando una vocazione produttiva legata al design, alla personalizzazione e al Made in Italy. Un’esperienza di oltre 35 anni nel design e nella progettazione di centri fitness, con macchinari realizzati per palestre e aree wellness.

La partecipazione di Giovanni Sgrò a RiminiWellness assume così un valore che va oltre la semplice presenza fieristica. È il segnale di una Calabria che osserva, dialoga, si aggiorna e prova a essere protagonista anche nei luoghi nazionali dove si costruiscono le nuove tendenze del benessere. Dal bodybuilding alla nutrizione, dalle attrezzature professionali alla cultura della salute, il filo conduttore resta lo stesso: promuovere uno stile di vita più consapevole, fondato su competenza, passione e responsabilità.