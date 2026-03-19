Dalla Calabria alla Toscana: Vincenzo Ursini si aggiudica premio di poesia

Commento ufficiale dell’amministrazione comunale di Castagneto Carducci

Castagneto era stato il paese di Giosuè Carducci perché il padre, medico condotto, si trasferì a Bolgheri dalla Lucchesia, quando il poeta aveva appena tre anni. Da Bolgheri il piccolo Giosuè fu poi mandato a Castagneto presso amici di famiglia per sfuggire al pericolo della malaria che imperversava in quelle zone.

Questo meraviglioso paese della provincia di Livorno, sulla scia della rinomata tradizione poetica riconducibile a Carducci, entra ora nell’elenco dei luoghi nazionali di maggior prestigio letterario attraverso il premio “La poesia è nell’aria” promosso dall’Amministrazione e giunto alla quinta edizione.

A vincere questa importante kermesse, la cui premiazione si terrà domenica 22 marzo, a partire dalle ore 17:00, presso lo splendido Teatro Roma, è stato il poeta di Petrizzi Vincenzo Ursini, autore già noto in Toscana avendo vinto, tre anni or sono, la 56esima edizione del premio “Pietro Borgognoni”, altro prestigioso concorso letterario.

Ursini si è imposto su tutti i concorrenti, con la lirica “Le tue mani”, dedicata al padre deceduto nel lontano 1966 a soli 38 anni. Altamente qualificata la giuria, composta da Letizia Papi, docente scrittrice e cantante, Lorenzo Filipponio, professore universitario di linguistica generale ed Elio Barsotti, componente ed ex presidente dell’associazione Auser Donotarico.

A darne notizia ufficiale è stata la stessa amministrazione comunale di Castagneto Carducci sulla propria pagina FB, che si è congratulata con il poeta petrizzese.

«La vittoria della V edizione del Premio Nazionale “La poesia è nell’aria” – scrive l’amministrazione comunale – va a Vincenzo Ursini. Il talento e la sensibilità del poeta calabrese continuano a conquistare i cuori (e le giurie) di tutta Italia. “Le tue mani” è un’opera che tocca l’anima; è una dedica intensa e commovente al padre, scomparso prematuramente a soli 38 anni; è un dialogo che attraversa il tempo, trasformando il dolore in una “fragranza di memoria”. Una poesia capace di sfidare il tempo e la memoria…un’esperienza unica e totalizzante.»

«Dalla Calabria alla Toscana. Il legame tra Ursini e la terra di Giosuè Carducci – prosegue l’amministrazione comunale – si rafforza, confermando come la poesia sia un linguaggio universale, capace di unire territori e generazioni sotto il segno della bellezza e della consapevolezza. Complimenti a Vincenzo Ursini da parte di tutta l’amministrazione comunale e dalla comunità di Castagneto Carducci.»