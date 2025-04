Dalla Calabria all’Africa per studiare gli scimpanzé

Da Lamezia all’Africa per studiare gli scimpanzé: la ricercatrice Alessandra Mascaro ha incontrato gli alunni della scuola media “Pitagora”

Lamezia Terme – La ricercatrice Alessandra Mascaro, lametina d’origine e conosciuta in tutto il mondo per la scoperta straordinaria che gli scimpanzé si curano le ferite con gli insetti, ha incontrato gli studenti delle prime classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Perri Pitagora Don Milani”, guidato dal dirigente Giuseppe De Vita.

L’incontro, moderato dalla professoressa Maria Antonietta Torchia, è stato organizzato dal Soroptimist club di Lamezia Terme, dal Sistema bibliotecario lametino e dalla Libreria Ubik. Dopo i saluti della referente del Dipartimento di Scienza della scuola, prof.ssa Antonella Stella, e della presidente del Soroptimist Luigina Pileggi, la prof.ssa Torchia ha presentato la giovane ricercatrice e posto alcune domande che hanno fatto conoscere meglio l’attività di ricerca svolta da Mascaro.

Per quasi due ore Alessandra Mascaro ha ipnotizzato gli studenti, raccontando la sua vita trascorsa ad osservare gli scimpanzé, l’amore per gli animali e la natura e soprattutto l’inseguire i propri sogni e non abbattersi mai.

Tantissime le domande che hanno fatto conoscere meglio la ricercatrice lametina: da come si comportano gli scimpanzé alle difficoltà riscontrate nel mondo della ricerca per il suo essere donna, alle paure e ai progetti futuri, invitando i ragazzi a inseguire sempre i propri sogni, proprio come ha fatto lei, e non abbattersi mai, neanche quando si trovano, lungo la strada, degli ostacoli.

Alessandra Mascaro, che da anni fa ricerca “sul campo”, fa parte dell’Ozouga Chimpanzee Project, una Ong che ha sede centrale all’università di Osnabruck in Germania, che effettua ricerche sul campo nel Loango National Park, dove si studiano i diversi aspetti comportamentali e delle dinamiche sociali e demografiche della comunità di scimpanzé.

Per quasi cinque anni ha condotto il suo studio che ha portato a una scoperta straordinaria che ha aperto nuovi orizzonti dal punto di vista medico e sociale, per via dei comportamenti adottati dagli scimpanzé.