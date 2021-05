Dalla Diem Srl riceviamo e pubblichiamo

La Diem Srl contesta integralmente il contenuto dell’articolo pubblicato in data 16.03.21 in quanto gran parte di quanto riportato dall’articolista è assolutamente privo di ogni fondamento e senza alcun riscontro.

La Diem srl da sempre agisce nel pieno rispetto dei ccnl applicati rispettando ogni qualsivoglia norma sia in ordine alle modalità operative dei propri dipendenti, sia in ordine alla misura della retribuzione regolarmente corrisposta ai propri collaboratori. La misura della tutela riconosciuta ai propri dipendenti e di quanto gli stessi siano considerati una risorsa da salvaguardare è data proprio dal rispetto della normativa di carattere emergenziale a cui la diem sta facendo fronte a propria cura e spese fornendo tutti i dpi necessari all’esecuzione di un lavoro sano in assoluta sicurezza, pertanto, non si comprende quali siano state le ragioni che abbiano indotto l’articolista a fare affermazioni prive di ogni riscontro.

Si evidenzia che le sole 7 unità iscritte alla sigla sindacale USB sono state convocate in data 16-17.03.2021 rendendo così inutile, ma soprattutto inopportuno e pretestuoso, il comunicato stampa pubblicato dalla sigla che li rappresenta.

Il diritto di cronaca imporrebbe prima di tutto l’accertamento dei fatti su basi obbiettive; l’articolista, invece, ha compiuto nei confronti di una società accreditata e stimata in tutto il contesto nazionale, un diretto e violento attacco effettuato utilizzando gravi e infondate notizie propinate all’ignaro lettore come fatti compiuti ed inequivocabilmente attendibili

La Diem Srl, dunque, nel ribadire la propria volontà di dimostrare in qualsiasi sede, che le circostanze evidenziate dal Suo Quotidiano non rispondono al vero, La invita alla pubblicazione della presente missiva nei tempi e nei modi indicati dall’art. 8 L. 47/48 dando lo stesso spazio dedicato all’articolo suddetto.