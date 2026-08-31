Dalla letteratura alla cosmesi: Giusy Staropoli Calafati porta Allumìa al Naturium di Montepaone

Venerdì 4 settembre, dalle 10.30, la scrittrice e imprenditrice calabrese presenterà una linea cosmetica naturale nata dagli estratti della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP. Un progetto che unisce ricerca, identità territoriale e valorizzazione della Calabria

Dalla letteratura alla cosmesi, passando per un filo conduttore che rimane sempre lo stesso: la Calabria e la sua identità. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 10.30, il Naturium di Montepaone Lido ospiterà Giusy Staropoli Calafati, scrittrice, promotrice culturale e imprenditrice, per la presentazione di Allumìa, progetto di cosmesi naturale nato attorno a uno dei prodotti simbolo della regione: la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP.

Un incontro che va quindi oltre la semplice presentazione commerciale. Staropoli Calafati sarà a disposizione del pubblico per tutta la mattinata per raccontare l’origine di un’intuizione che trasforma un’eccellenza tradizionalmente legata alla tavola in materia prima per la ricerca cosmetica.

Allumìa nasce a Briatico, nel cuore della Calabria tirrenica, e il suo stesso nome richiama il dialetto calabrese: “allumìa” significa infatti fare luce, illuminare. L’idea è proprio quella di accendere una luce nuova sulle risorse del territorio, coniugando tradizione mediterranea, ricerca e innovazione. L’intuizione imprenditoriale è di Giusy Staropoli, che ha costruito il progetto partendo dal forte legame con la propria terra.

Al centro delle formulazioni ci sono gli estratti della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, ricca naturalmente di quercetina, antociani e polifenoli. Componenti ai quali vengono associate proprietà antiossidanti e lenitive e che hanno aperto la strada alla sperimentazione del prodotto anche nell’ambito della cura cosmetica della pelle.

La linea comprende, tra gli altri prodotti, siero viso, gel detergente, crema viso rimpolpante, crema mani e Terra Rossa, trattamento protettivo e lenitivo. Il concetto alla base è quello di una vera e propria “cosmetica di filiera”, nella quale l’origine della materia prima non è un dettaglio accessorio, ma parte integrante dell’identità del prodotto. Non soltanto, quindi, una proposta beauty, ma il tentativo di raccontare attraverso la cosmesi un pezzo della Costa degli Dei e della Calabria mediterranea.

Ed è proprio questo legame con il territorio a rendere particolare anche la storia personale della sua ideatrice. Giusy Staropoli Calafati è infatti prima di tutto una donna di cultura e una scrittrice. Il suo romanzo Terra Santissima, edito da Laruffa, nel 2022 è stato proposto alla LXXVI edizione del Premio Strega da Corrado Calabrò, poeta e intellettuale tra le figure più autorevoli della cultura italiana.

Da anni Staropoli Calafati porta avanti inoltre un’attività di promozione della letteratura calabrese, con particolare attenzione ai grandi autori del Novecento e alla loro conoscenza nelle scuole. Tra le battaglie culturali alle quali ha legato il proprio impegno c’è quella relativa alla Fondazione Corrado Alvaro di San Luca. In questo periodo è inoltre coinvolta nelle iniziative che accompagneranno il settantesimo anniversario della morte di Corrado Alvaro, mentre continua a lavorare al suo nuovo romanzo.

Due percorsi, quello culturale e quello imprenditoriale, che solo apparentemente sembrano lontani. In entrambi ritorna infatti la stessa idea: partire dalla Calabria per raccontarla con linguaggi nuovi, sottraendo il territorio agli stereotipi e valorizzandone risorse, storia e capacità di innovazione.

La mattinata del 4 settembre al Naturium offrirà così alle consumatrici e ai curiosi la possibilità non soltanto di conoscere e provare i prodotti Allumìa, ma anche di incontrare personalmente la donna che ha dato vita al progetto e ascoltare il racconto di una scommessa imprenditoriale decisamente insolita: portare la Cipolla Rossa di Tropea dalla cucina alla cosmetica, trasformando uno dei simboli più riconoscibili della Calabria in una nuova forma di identità e innovazione territoriale.