Dalla metanizzazione alla sicurezza: l’amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio guarda allo sviluppo del territorio

Si è tenuto nella giornata di ieri il Consiglio Comunale che ha posto al centro della discussione diversi punti all’ordine del giorno di particolare rilevanza per la comunità. Tra questi, ampio spazio è stato dedicato a uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione comunale: il progetto di metanizzazione dell’intera frazione Marina, un’area che in passato era rimasta esclusa da questo fondamentale servizio.

​Dopo l’atto di indirizzo adottato dalla Giunta Comunale e trasmesso all’Ufficio Tecnico, il civico consesso ha recepito la deliberazione, autorizzando l’adozione di tutti gli atti necessari alla formalizzazione della richiesta di finanziamento per l’estensione della rete di distribuzione del gas metano. Nel corso della seduta, il Sindaco ha comunicato di aver già avviato interlocuzioni con il Comune di Catanzaro, in qualità di capofila dell’ATEM, ottenendo i primi riscontri positivi.

​”La metanizzazione della frazione Marina rappresenta una priorità strategica per il Comune sia sotto il profilo ambientale, grazie alla riduzione delle emissioni di CO_{2}, sia sotto quello economico, favorendo l’efficienza energetica e una riduzione dei costi per le famiglie. Al centro dell’azione amministrativa restano le esigenze della comunità e la tutela dell’ambiente”, ha dichiarato il primo cittadino.

​Nel corso del Consiglio Comunale sono stati affrontati anche i seguenti punti:

​Rideterminazione IMU: È stato conferito mandato agli uffici per ricalcolare il valore IMU nelle zone con piani di lottizzazione scaduti, con particolare riferimento al secondo piano di lottizzazione Petruso. L’intervento mira a ristabilire criteri di equità tributaria adeguando la tassazione alla reale situazione urbanistica.

​Parcheggi Lungomare: È stata recepita l’istanza di una società privata per l’acquisto di una porzione di terreno comunale sul lungomare, finalizzata alla realizzazione di parcheggi pubblici per migliorare la viabilità estiva.

​Sicurezza e Maltempo: Il Sindaco ha fornito un’informativa sui recenti eventi meteorologici, ringraziando i Carabinieri, i volontari del C.O.C., la PLAVI e la Croce Rossa Italiana per il supporto durante l’emergenza.

​Incolumità Pubblica: È stato illustrato l’iter seguito a seguito di alcune aggressioni di cani, culminato con un’ordinanza di allontanamento degli animali per tutelare la sicurezza dei cittadini.

​L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a operare con responsabilità e visione per lo sviluppo del territorio e la tutela ambientale.