“Dalla Strada al Palco” su Rai 1, la cantante catanzarese Januaria vola in finale

“Dalla Strada al Palco Special” – la più grande festa degli artisti di strada, nata da un’idea di Carlo Conti e andata in onda venerdì 24 aprile in prima serata sui Rai 1 – ha premiato il talento della cantante catanzarese Januaria.

Grazie all’emozionante e grintosa interpretazione di “Sally”, celebre brano di Vasco Rossi, Januaria ha toccato corde di profonda sensibilità, guadagnandosi un posto nella finale del programma dove potrà contendersi il titolo di migliore artista di strada d’Italia.

Un’esibizione armoniosa tra voce, chitarra e il prezioso accompagnamento della band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

La compagnia dei cosiddetti “passanti importanti”, composta da Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero, insieme all’ospite d’onore Enrico Brignano, ha fortemente apprezzato l’estro artistico di Januaria sottolineando come una voce con un calibro del genere meriti realmente di calcare i grandi palchi.

“L’importante è non perdere mai di vista i sogni” – ha dichiarato l’artista – “anche quando sembrano difficili. Questa vittoria è una grande emozione che dono a me stessa, alla bambina che sognava di fare la cantante e alla donna che si ostina a seguire una strada non sempre in discesa”. “Mi rende orgogliosa” ha aggiunto Januaria “portare alto il nome della nostra amata Calabria in contesti tanto prestigiosi come quelli della Rai”.