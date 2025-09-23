Dall’onda alla comunità: sport, giochi e socialità

Dal 18 al 21 settembre 2025, le spiagge e il mare di Montepaone hanno ospitato la prima edizione dei Calabria Sub and Beach Games, un evento che ha unito sport, natura e inclusione sociale. Per quattro giorni, il litorale ionico calabrese è diventato il palcoscenico di attività pensate per subacquei, sportivi, famiglie e turisti.

Le immersioni guidate hanno permesso ai partecipanti di esplorare i fondali, mentre la gara di fotografia subacquea ha raccontato la straordinaria biodiversità del mare attraverso immagini suggestive. Sulla spiaggia, mini tornei di sand beach, beach tennis e altre attività ludico-sportive hanno trasformato l’arenile in un’arena aperta a tutti.

Accanto alle discipline sportive, laboratori didattici, giochi collettivi di vario genere e appuntamenti di divulgazione scientifica hanno sensibilizzato grandi e piccoli sul valore della tutela del mare. Un ruolo centrale è stato riservato anche alla subacquea inclusiva, con istruttori qualificati che hanno permesso a persone con disabilità di vivere esperienze uniche sott’acqua, dimostrando come lo sport possa essere realmente senza barriere.

Il gioco come ponte tra generazioni e culture

Eventi come i Calabria Sub and Beach Games mostrano come lo sport sia un potente strumento di inclusione sociale. Ma la socialità non si esprime solo attraverso attività fisiche intense: anche le diverse modalità di gioco, dai giochi tradizionali alle esperienze digitali condivise, offrono opportunità di incontro e partecipazione.

I giochi collettivi, dal vivo o online, favoriscono collaborazione, empatia e momenti di attesa condivisa, rendendo ogni esperienza più significativa. Queste attività non solo intrattengono, ma aiutano a costruire legami, abbattere timidezze e includere chi altrimenti resterebbe in disparte.

Uno dei giochi che meglio rappresenta questi principi è il bingo. Non per la complessità strategica, ma per la sua capacità di creare momenti condivisi: l’estrazione dei numeri, l’attesa collettiva, la suspense e la partecipazione simultanea fanno di questo gioco un’esperienza sociale, anche nella versione digitale del bingo online in cui, le differenti tipologie di carte, le sale con orari diversi e i premi speciali consentono di vivere l’esperienza da casa, mantenendo la sensazione di far parte di una comunità più ampia.

Il valore educativo e sociale del gioco

Il gioco, in tutte le sue forme, contribuisce al benessere individuale e collettivo: stimola la memoria, l’attenzione, le capacità decisionali; insegna a rispettare regole, a vincere e perdere; favorisce empatia e cooperazione. In contesti educativi, terapeutici e sociali, diventa strumento di inclusione, nelle ludoteche, nei centri ricreativi e nelle attività di gruppo.

Altri esempi nel panorama sociale ludico

Giochi cooperativi : giochi da tavolo in cui i partecipanti collaborano, stimolando dialogo e pianificazione condivisa.

: giochi da tavolo in cui i partecipanti collaborano, stimolando dialogo e pianificazione condivisa. Giochi di ruolo o “social deduction” come Mafia o varianti, che allenano intuizione e strategia attraverso discussioni e ruoli nascosti.

come Mafia o varianti, che allenano intuizione e strategia attraverso discussioni e ruoli nascosti. Giochi da tavolo moderni che combinano estetica, storytelling e meccaniche approfondite, puntando sull’esperienza condivisa offline.

Il Calabria Sub and Beach Games ha dimostrato che sport e natura possono essere strumenti potenti per unire persone di diverse età, abilità e background. Allo stesso modo, anche giochi più semplici, ed in alcuni casi anche digitali, possono svolgere un ruolo importante nel creare comunità e favorire l’inclusione sociale. Che sia attraverso un’immersione nei fondali marini o una partita al tavolo o ancora al bingo, l’essenziale è ritrovare il piacere di stare insieme, condividere esperienze e costruire legami.